Iniesta carga duramente contra Luis Rubiales: "Hemos tenido que aguantar a un presidente..."

Apenas dos días han pasado de la Asamblea de la RFEF en las Rozas en la que Luis Rubiales, pese a tener todo en contra, decidió no dimitir y continuar en su cargo, desde entonces, las críticas en su contra no han cesado. El turno ha sido ahora para Andrés Iniesta, leyenda de la Selección y autor del histórico gol en la final que dio el Mundial de 2010 a España.

El de Fuentealbilla, flamante fichaje del Emirates Club, ha recurrido a sus redes sociales para analizar lo sucedido y cargar duramente contra las actitudes del presidente de la RFEF en la celebración del Mundial.

"Su comportamiento ha sido inaceptable"

"Hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", son las palabras más fuertes de una nota en la que hace referencia al poco protagonismo que han tenido las jugadoras de la Selección a pesar "del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos".

Carta completa de Andrés Iniesta

"Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina.

Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos. Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años.

Vilda rompió su silencio

Por su parte, el seleccionador femenino, que aplaudió a Rubiales al final de la Asamblea, rompió su silencio este viernes y no dudó en emitir un comunicado criticando al presidente.

"Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales ha realizado y que él mismo ha reconocido. No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. El técnico español se pronunció tras conocer que gran parte de su equipo técnico había presentado la dimisión horas antes.