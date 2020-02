Iñaki Williams emociona a su madre en 'El Hormiguero 3.0' al contar cómo saltó la valla de Melilla embarazada de él: "Vieron a gente morir"

Iñaki Williams ha relatado en 'El Hormiguero 3.0' cómo sus padres se conocieron en un campo de refugiados: "Mis padres son los dos de Ghana. Son unos superhéroes para mí y mi hermano. Dejaron toda su vida atrás. Siempre de pequeño le preguntaba y le preguntaba a mi madre que cómo llegó a España. Desde pequeño me decía que en avión".

Sin embargo, cuando se hizo mayor el futbolista del Athletic de Bilbao conoció por fin sus orígenes: "Mi padre me contó la historia de mayor. Se me pusieron los pelos de punta. Saber que tus padres han caminado el desierto del Sáhara, mi padre descalzo... vieron morir a gente por el camino y les metieron en una cárcel como refugiados de guerra. Gracias a que se encontraron a gente buena que les ayudó, eso les abrió la posibilidad de llegar a Bilbao y es por eso que soy jugador del Athletic. Hay veces que tienes que creer en el destino".

Ha contado que su madre saltó la valla de Melilla estando embarazado de Iñaki Williams: "Sí, me llevaba en la tripa y tiene un mérito increíble jugarse su propia vida, la vida de su futuro hijo, y cuándo recuerdo eso me hace no olvidarme de dónde vengo, lo que han sufrido mis padres, y eso me hace ser feliz a día de hoy", ha contado el jugador ante su propia madre, quien se ha emocionado en el plató.

