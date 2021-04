Hecho histórico: el Valencia abandona el campo tras un supuesto insulto racista de Cala a Diakhaby

Un hecho sin precedentes en el fútbol español, eso es lo que ha ocurrido hace unos minutos en el Estadio Ramón de Carranza. En el minuto 36 de la primera parte del partido que enfrentaba al Cádiz y al Valencia, los jugadores visitantes han decidido abandonar el campo por primera vez en la historia de la Liga.

Antes se había producido un encontronazo entre Cala y Diakhaby, el defensa del Valencia se fue directo a por su rival tras oír unos supuestos insultos racistas. De momento, no se conocen cuáles habrían sido los insultos o si simplemente se habrían producido.

Lo que está claro es que el defensa francés escuchó algo que no le gustó y se fue directamente hacia Juan Cala, sus compañeros de equipo le creyeron y decidieron abandonar el estadio tras una discusión entre los jugadores de ambos equipos y el árbitro del partido.

El Valencia volvió pero Diakhaby se quedó en el vestuario

El Cádiz también decidió abandonar el campo y el partido se suspendió de manera momentánea. Los suplentes del Valencia se quedaron en las gradas del estadio y el resto titulares de ambos equipos se fueron a los vestuarios.

El árbitro del partido, Medié Jiménez, no pudo escuchar nada de lo que supuestamente le dijo Cala a Diakhaby. Tras unos minutos de parón, el Cádiz volvió al campo y poco después le siguió el Valencia, sin embargo, el que no quiso volver al terreno de juego fue Mouctar Diakhaby. Al parecer, tal y como ha informado la radio del Valencia, Diakhaby comunicó a sus compañeros que siguieran en el partido, pero que él no iba a volver.

Además, según informan varios medios el central del Valencia se ha quedado en vestuarios llorando deconsoladamente tras el incidente.

La cuenta oficial de Twitter del Valencia ha informado de que se ha producido el insulto racista. Según informan los compañeros de 'Carrusel Deportivo' cala le habría dicho a Diakhaby 'negro de mierda'. Veremos como avanza el tema en las próximas horas y se conoce que es lo que ha ocurrido exactamente entre Cala y Diakhaby pero el Valencia decidió volver al campo y Diakhaby optó por quedarse en el vestuario.