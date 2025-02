Carlo Ancelotti: "Son tres partidos en los que hemos sido perjudicados por decisiones que aún no entiendo"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la previa del partido de vuelta del playoff ante el Manchester City y ha reiterado el malestar con las decisiones arbitrales en los tres últimos partidos de LaLiga ante Espanyol, Atlético y Osasuna.

"No hay nada que decir. Ya he opinado de lo que ha pasado y está pasando. Es algo bastante sorprendente, pero no tengo nada que añadir. No estamos contentos de lo que ha pasado ante Osasuna, Atlético... Son tres partidos en lo que creo hemos sido perjudicados con decisiones que aún no entiendo", indicó el entrenador italiano.

El de Reggiolo ha admitido que está más tranquilo con los arbitrajes en Europa que en España.

"Sí, habla la estadística. Hay menos polémica y menos intervenciones del VAR. Solo interviene cuando es necesario. En la Champions arbitran los mejores árbitros de cada país y la calidad es muy alta en ese sentido", ha señalado Carlo Ancelotti.

"Pienso que el VAR ha quitado mucha responsabilidad al árbitro..."

El técnico del Real Madrid ha realizado un análisis del impacto del VAR en el fútbol en los últimos años y ha mostrado sus dudas sobre lo aportado por el videoarbitraje en los partidos.

"Sí, tengo dudas. Pienso que el VAR ha quitado mucha responsabilidad al árbitro. Es un sistema un poco peligroso, ha entrado el VAR para quitar errores flagrantes y obvios y no para intervenciones que son de fútbol. Muchas veces se busca en una imagen quitar toda la naturalidad del fútbol. Veo penaltis y pisotones que no sé cuántos jugadores y entrenadores está, de acuerdo. Es difícil de entenderlo. Es difícil entender el penalti de Tchouaméni, el de Camavinga", explicó Ancelotti.

El técnico del Real Madrid no quiso valorar si la carta remitida por el club blanco a la RFEF y el CSD tras el arbitraje en Cornellá esté perjudicando al equipo.

"No quiero comentar esto", apuntó Ancelotti.

El italiano sí apuntó que espera que no haya sanción a Jude Bellingham tras la expulsión del inglés en Pamplona.

"Obviamente, sí. Tenemos esperanza de que no se sancione", admitió Carlo Ancelotti.

"Comento lo que veo y solo creo que en estos tres partidos han cometido errores bastante claros", señaló el italiano a la pregunta sobre si considera que el arbitraje adultera LaLiga.

Ancelotti y el 1% de Guardiola: "No lo piensa. Mañana le voy a preguntar"

Respecto al duelo ante el Manchester City, Carlo Ancelotti admitió que se juegan todo en 90 minutos.

"Partido entretenido, complicado, difícil. Estamos intentando prepararlo bien y recuperar jugadores. La idea es plantear el mismo partido, teniendo en cuenta toda la dificultad de este tipo de partidos. Una eliminatoria en la que nos jugamos todo en 90 minutos", señaló Ancelotti.

El italiano aseguró que no se cree a Pep Guardiola cuando éste asegura que el City tiene tan solo un 1% de posibilidades de eliminar al Real Madrid.

"De verdad él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido. Él piensa que tiene más, igual que nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja, aprovecharla y plantear el mismo partido que en la ida, que salió bien", apuntó Ancelotti.

Sobre los precedentes del equipo con un resultado a favor tras el partido de ida, Ancelotti aclaró que no hay confianza pero que no tiene sentido plantear el encuentro ante el City sin tener en cuanta el 2-3 de la ida en el Etihad Stadium.

"Esto es un tema psicológico, que tenemos en cuenta ha pasado muchas veces, pero también es difícil arreglarlo. Si dices que plantees el partido como 0-0 es una tontería, nadie te cree, porque el 2-3 no lo puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es el planteamiento del partido, no hacer cálculos. Pero no puedes olvidar que tienes una ventaja", analizó el italiano.

Carlo Ancelotti apuntó a que Antonio Rüdiger puede volver a la titularidad y abrió la posibilidad a que Raúl Asencio pueda jugar en el lateral derecho si Valverde no se recupera de las molestias sufridas ante Osasuna.

"Rüdiger puede jugar desde el principio, Tchouaméni puede jugar como pivote y Asencio puede jugar como central. Veremos cómo está Valverde, que salió tocado contra Osasuna. Como lateral derecho también puede jugar Raúl", indicó Ancelotti.

Por último, el de Rerggiolo aclaró que Lucas Vázquez no está recuperado aún y que no estará ante el Manchester City.

