Guardiola confirma su continuidad en el City antes de la final de Champions League: "Este equipo me lo da todo"

Rueda de prensa de Pep Guardiola antes de la final de la Champions League frente al Chelsea. El Manchester City está a 90 minutos, si no hay prórroga, de levantar la primera orejona de su historia.

Guardiola sabe de la importancia del partido y quiere liberar a sus jugadores de presiones adicionales a las propias de disputar una final de Champions League: "Sé exactamente cómo queremos jugar y con quién jugamos y no voy a molestarles mucho".

El técnico catalán se ha deshecho en elogios hacia la directiva del club un día antes de su cita con la historia. "El club le da al entrenador todo lo que necesita. Inversión, por supuesto, pero no solo eso. Tengo amigos en la directiva, me siento cómodo y no puedo pedir más por hacer mi trabajo", ha dicho Guardiola, confirmando su continuidad en el banquillo del City sea cual sea el resultado.

El entrenador del Manchester City lamenta tener que dejar a varios jugadores fuera de la lista para este histórico partido y reconoce que para ganar una final hay que sufrir, pero que intentarán hacer su fútbol.

"Soy el hombre más feliz del mundo por estar aquí. Es un privilegio y haremos nuestro mejor esfuerzo", ha concluido Guardiola en rueda de prensa antes del partido ante el Chelsea.