La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol de la causa sobre su fortuna oculta por demencia tras el examen forense

La Audiencia Nacional ha acordado archivar la causa para Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña durante más de dos décadas, después de que el médico forense del tribunal concluyera que su estado de salud le impide declarar en el juicio. La decisión, adoptada este lunes por el tribunal que juzga a la familia Pujol-Ferrusola por el supuesto origen ilícito de la fortuna oculta en Andorra, deja al exdirigente catalán fuera del proceso penal.

Pujol, de 95 años, había acudido a un nuevo reconocimiento médico en la sede judicial de San Fernando de Henares (Madrid). Tras la exploración y una reunión posterior entre los magistrados, el forense, la defensa y el propio acusado, el presidente del tribunal anunció que el expresidente quedaba "fuera del procedimiento". Con esta resolución, la vista oral continúa sin la presencia de quien durante años fue el principal referente político de Convergència i Unió.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para él nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. La retirada de Pujol del banquillo supone un giro relevante en la recta final del juicio, que ahora se centra con más intensidad en el papel de sus hijos y en los movimientos económicos atribuidos a la familia.

El juicio se centra en los hijos y en el dinero en Andorra

La acusación sostiene que Jordi Pujol y sus siete hijos habrían participado en una supuesta estructura creada para enriquecerse durante años mediante actividades corruptas aprovechando la posición institucional del expresidente. También están procesados 15 presuntos colaboradores, entre ellos empresarios que, según Fiscalía y Abogacía del Estado, habrían intervenido en el blanqueo de fondos a través de sociedades instrumentales.

El procedimiento ha puesto el foco especialmente en Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente, al que la Fiscalía atribuye el manejo de buena parte del dinero presuntamente ocultado. Según la tesis de las acusaciones, esos fondos procederían de comisiones abonadas por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas y habrían sido movidos mediante operaciones ficticias diseñadas para ocultar su origen.

La petición fiscal para Jordi Pujol Ferrusola asciende a 29 años de prisión, al considerarle responsable de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y delitos fiscales. Las próximas sesiones del juicio están previstas para las declaraciones del resto de los acusados.

La defensa mantiene la tesis de la herencia familiar

La defensa de Jordi Pujol ha sostenido desde el inicio que el dinero depositado en Andorra procede de la herencia familiar dejada por Florenci Pujol, abuelo de la familia. Esa versiónchoca frontalmente con la mantenida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que niegan que la fortuna tenga un origen legítimo y la vinculan a actividades ilícitas desarrolladas durante años.

El archivo de la causa respecto al expresidente se apoya en los informes médicos elaborados en los últimos meses. En noviembre, forenses de los juzgados de Barcelona se desplazaron a su domicilio para someterle a varias pruebas cognitivas. El informe determinó que Pujol padece un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto, con componentes Alzheimer y vascular, un deterioro moderado que los especialistas calificaron de irreversible, progresivo y sin tratamiento eficaz.

A partir de esas conclusiones, los médicos descartaron que estuviera en condiciones de viajar a Madrid o de prestar declaración. Pese a ello, el tribunal decidió citarle presencialmente este lunes y someterle a un nuevo examen antes de adoptar su decisión definitiva. Tras ese último reconocimiento, la causa contra el histórico dirigente catalán quedó archivada.

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