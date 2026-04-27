Muere un corredor de la Muñalba Trail Xtrem tras un golpe en la cabeza

La organización de la Muñalba Trail Xtrem ha suspendido la carrera de 23 kilómetros prevista para este domingo en Regumiel de la Sierra (Burgos) tras el fallecimiento de un corredor de 62 años el sábado durante la prueba de 12 kilómetros. El deportista sufrió un golpe en la cabeza que resultó fatal pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El accidente tuvo lugar poco antes de las 17:30 horas en una pista situada en la zona sureste de la Peña del Vaso. El corredor fue atendido en el lugar mientras se movilizaba un helicóptero para su evacuación, pero finalmente falleció a causa de un traumatismo craneal, según informaron fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

La Muñalba Trail Xtrem es una competición de atletismo de montaña que reúne diferentes pruebas según categorías, incluyendo recorridos que alcanzan el pico Muñalba, de 2.079 metros, en el Sistema Ibérico.

Respeto y homenaje

Tras el suceso, la organización decidió cancelar la jornada dominical y trasladó su pésame a la familia del fallecido. "Este trágico suceso nos ha dejado profundamente consternados. En estos momentos, toda nuestra atención y apoyo están con la familia, amigos y allegados del deportista. Queremos trasladarles nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño", señaló en un comunicado.

Además, el Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra ha convocado una concentración como muestra de respeto y homenaje al corredor fallecido durante el evento.

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