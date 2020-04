Gerard Moreno, delantero del Villarreal: "Ves los contagios y las muertes diarias, y no se me pasa por la cabeza volver a jugar en esta situación"

El fútbol español ya trabaja en un plan para poder retomar las competiciones, siempre que las autoridades sanitarias consideren que se dan las circunstancias propicias para ello.

Pero si llega el momento de reanudar la competición, habrá que ver cuántos jugadores se plantan y comunican que no juegan. Puede que no sean muchos, pero algunos, como Gerard Moreno, delantero del Villarreal, ya han mostrado sus reticencias a regresar a un terreno de juego ante el alto número de contagios y muertos que aún existe en España.

"No veo lo de volver a jugar en la situación en la que estamos. Ves los contagios y las muertes diarias, y ahora mismo no se me pasa por la cabeza. Veo que pensar en jugar es algo inapropiado.", señaló Moreno.

"Intentas imaginar cómo puede ser el regreso, pero nadie sabe qué pasará en un mes, son cosas que te pasan por la cabeza, pero ahora mismo no sé como se puede dar. Lo de jugar cada tres días, no es bueno, pero contamos con jugadores y plantillas amplias. Y lo de jugar sin público será raro, muy raro. Es algo que no sería bueno para nadie, pero al final esta es una situación especial y en la que las cosas van cambiando. Veremos cómo están las cosas en junio o julio", añadió Gerard Moreno.