Galtier: "No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien"

Christophe Galtier, técnico del PSG, ha tomado la palabras después de que el pasado miércoles salieran a la luz unos supuestos comentarios racistas que, según el periodista Romain Molina, habría realizado durante una conversación con Julien Fournier, exdirector de fútbol del Niza en 2021.

El actual entrenador del PSG, que ha recibido tanto él como su familia amenazas por este hecho, ha comparecido en rueda de prensa y se ha limitado a realizar una declaración sin preguntas sobre el tema.

"Como muchos de ustedes, estoy profundamente conmocionado por los comentarios que han llegado. Me golpean profundamente. Fui un niño de un barrio pobre, criado en un ambiente mixto. Los valores que mantengo son los de compartir y el respeto por los demás. Toda mi vida como hombre, como futbolista o como entrenador ha estado dictada por el deseo de compartir, de respetar a los demás. No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera así que presenté una denuncia y tengo confianza en la justicia. Para que funcione con serenidad, no responderé más preguntas sobre el tema", ha indicado Galtier.

"Tenía muchos mensajes desagradables pero también otros positivos. Recibí apoyo público de jugadores, líderes, entrenadores y también en mis mensajes privados. Agradezco estos mensajes en este contexto difícil, pero siempre hay que tener cuidado con los comentarios públicos cuando ocurre un caso, un ataque como este", ha reconocido Galtier.

El asunto ya está siendo investigado por la Fiscalía de Niza, mientras el equipo jurídico de Galtier ha calificado los comentarios de "injuriosos y difamatorios", negando que su cliente los hubiera realizado.