Rodri, sobre una hipotética llamada del Real Madrid: "Evidentemente, cuando te llama el mejor club de la historia..."

Rodrigo Hernández, flamante Balón de Oro y que esta misma semana pasó por el Hormiguero, concedió anoche una entrevista a El Larguero de la Cadena Ser en la que admitió que valoraría una posible oferta del Real Madrid si el club presidido por Florentino Pérez decidiera llamare.

"Evidentemente, cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia y el más laureado, es un honor. Siempre hay que prestar atención", reconoció Rodri.

El mediocentro del Manchester City y la selección española se está recuperando de una rotura de ligamento cruzado y apuntó a una posible fecha para volver a verle sobre un terreno de juego.

"Casi entreno más que si estoy bien. Todos los días estoy entre cuatro y cinco horas. Me operaron y al tercer día ya empecé a trabajar en la rodilla, no había tiempo que perder. Intento marcar una fecha, en torno marzo o abril", explicó Rodri.

"Quiero terminar esta temporada y no dejarla salir. Cada año son más largas y creo que llegaré. Teniendo Nations League y Mundialito de Clubes, creo que voy a llegar. No sé lo que participaré, pero creo que en la Nations League y Mundialito de Clubes. Sobre junio-julio", añadió un optimista Rodri.

Rodri y el Balón de Oro: "Fue un momento brutal"

El futbolista madrileño también recordó el momento en el que fue designado como Balón de Oro, en la gala celebrada en París el pasado mes de octubre.

"Fue un momento brutal. Ves a jugadores de pequeño y ahora estás tú... Tenía la rodilla débil y Drogba me decía que lo enseñase y yo diciéndole que no me podía mover. Con el paso de las horas, se despierta un optimismo, pero mi familia y yo decidimos no hacernos ilusiones. Ponte en mi piel. A mí nadie se me acercó y me dijo que iba a ser el ganador", aseveró Rodri.

"Lo primero, decir que ese día fue una montaña rusa. Iba con la certeza de que no iba a ganar por toda la información que había salido. Este año, con la lesión, dije de ir porque no todos los días íbamos a ir a la gala del Balón de Oro. Luego, el día cambia y los acontecimientos surgen rápido. Con el paso de las horas, se despierta un optimismo, pero mi familia y yo decidimos no hacernos ilusiones. Ponte en mi piel. A mí nadie se me acercó y me dijo que iba a ser el ganador. A mí nadie me confirmó nada hasta que abrió el sobre Weah y tenía mi nombre. Me extrañaba la certeza en España de que no lo ganaría", admitió el futbolista del Manchester City.

"Este Balón de Oro ha venido a reconocer esa labor que a veces no es visible, pero que cuando no está es cuando se echa de menos. Quiero que el Balón de Oro no me cambie. De eso se encarga mi familia. Sobre todo, por inteligencia que es lo que me ha traído hasta aquí, ¿para qué voy a cambiar? No es uno de los objetivos de mi vida. Yo siempre he sido de tener metas a corto plazo y de repente te das cuenta de que estás ahí y peleas por un Balón de Oro. Hay muchos otros españoles que no lo han ganado y han sido mejores jugadores que yo, así que son circunstancias del fútbol", explicó Rodri.

El futbolista español habló sobre la renovación de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City.

"Es una alegría que decida seguir Pep. Es el entrenador más influyente de mi carrera. Es una alegría para el club y para todos los 'citizen'. Le conozco y cuando firmé por ellos me dijeron que solo iba a estar unos años y se iba a ir, ya sabía que no iba a ser así. Guardiola se parece a Simeone en lo exigentes que son y lo que aman este deporte", indicó Rodri.

Por último, el centrocampista de 28 años fue preguntado por la ausencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro y por si Vinícius le felicitó.

"No sé si a partir de ahora si el Real Madrid irá a una gala más o no. No hay que darle más vueltas. ¿Si me llamaron desde el club? No, evidentemente no. ¿Un mensaje de Vinícius? Sí, sí, un facetime... para nada", ironizó Rodri.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com