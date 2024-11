¿Tiene Mbappé problemas de salud mental? La pregunta que ha dejado atónito a Ancelotti: "Creo que especular con eso..."

Atónito, así ha reaccionado Carlo Ancelotti a la pregunta de un periodista en la rueda de prensa previa al Leganés-Real Madrid de la jornada 14 de LaLiga. "¿Sabe si Kylian Mbappé ha tenido algún problema de salud mental?", le preguntó el periodista al italiano haciendo referencia al poco protagonismo del ex del PSG en los últimos partidos con el equipo blanco.

"¿Problemas de salud mental? Me parece feo especular con eso"

"Vaya pregunta... Le veo contento, tranquilo, feliz, no me parece que tenga problemas mentales. Me parece demasiado feo especular con esto", respondió duramente Ancelotti, al que le sorprendió, para mal, la cuestión del comunicador.

La mayoría de preguntas tenían al galo como principal protagonista, a él y a su aparente sequía goleadora, aunque más que por sus números por la poca influencia que está teniendo en el ataque merengue: "Tiene una calidad descomunal, tarde o temprano se acabará esta racha, es cuestión de tiempo, le ocurre a todos los delanteros yo no tengo que enseñarle nada", sobre las dudas de su posición en el campo, Carletto también lo tiene claro: "Nunca me ha dicho que quiere jugar en un sitio concreto, tanto él como Vinicius pueden moverse por todo el campo, no tienen posiciones fijas", admitió. Mbappé no atraviesa su mejor momento futbolístico, y tampoco goleador, aunque ha anotado 7 goles en 15 partidos oficiales desde que se unió a la disciplina del equipo.

¿Fichará el Madrid en invierno?

El experimentado técnico también dejó claro que siempre alineará a sus mejores jugadores a pesar del exigente calendario: "Pondré el mejor equipo siempre", ¿y sobre los posibles fichajes en el mercado invernal? "Tras el partido del 22 de diciembre ante el Sevilla decidiremos algo". Las posiciones defensivas son las más urgentes, especialmente la de central y lateral derecho, la directiva blanca podría buscar refuerzos para las lesiones de Militao y Carvajal, ambos jugadores se perderán toda la temporada.

No obstante, la enfermería blanca también tiene a más pacientes: Lucas Vázquez, Rodrygo, Alaba y Tchouaméni.

Los blancos visitan Butarque este domingo

El equipo madridista visitará este domingo al Leganés en Butarque con el objetivo de sumar los tres puntos y esperar otro pinchazo del Barça hoy en Balaídos para recortar puntos. La diferencia en estos momentos entre ambos equipos es de 6 puntos pese a que el Madrid tiene un partido menos (el del Valencia en Mestalla, aplazado por la DANA hace unas semanas).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com