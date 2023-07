Florentino Pérez, inmutable ante el caso Mbappé: "Siempre estoy tranquilo"

Florentino Pérez acudió a ejercer su derecho al voto este 23 de julio y fue cuestionado por nuestros compañeros de LaSexta en el colegio electoral por el posible fichaje de Kylian Mbappé. El presidente del Real Madrid no parece alterarse ante las informaciones que sitúan al francés fuera del Paris Saint Germain: "Yo siempre estoy tranquilo. Hoy toca votar", bromeó, aludiendo a su célebre frase pronunciada en una entrevista con Josep Pedrerol.

Florentino Pérez había descartado más fichajes este verano tras la llegada de Joselu al club blanco. El mandatario también reveló a un aficionado que fichará a Mbappé... "pero no este año". Sin embargo, la decisión de Kylian Mbappé de no renovar con la entidad parisina y el pulso planteado por el PSG al futbolista han dinamitado la hoja de ruta de las partes.

El jugador ha sido apartado por la directiva del Paris Saint Germain en busca de que renueve por el club; de lo contrario, será vendido. Mbappé, sin embargo, sigue manteniendo su postura de seguir hasta 2024 en Francia cumpliendo con su contrato.

Mbappé, este mismo viernes, participó en el amistoso que jugó el equipo de Luis Enrique ante el Le Havre en su Ciudad Deportiva. Fue suplente, pero apareció en la segunda parte para marcar uno de los goles de su equipo, que venció 2-0.

Poco después, la estrella del París Saint-Germain desapareció de la convocatoria de la gira asiática en la que sí están incluidos nombres como Marco Asensio, Neymar Júnior o incluso su hermano, Ethan Mbappé.

El internacional galo, junto a Neymar, había sido incluido en el cartel promocional de la gira asiática del PSG, que ahora, sin Kylian Mbappé, se medirá en Osaka al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (25 de julio), al Cerezo Osaka (28 de julio) y al Inter en Tokio (1 de agosto).

¿A la grada?

Mbappé recibió este mes un ultimátum de la parte del presidente Nasser Al-Khelaifi: acciona la renovación automática hasta 2025 o se marcha vendido este verano para evitar que se vaya gratis el próximo verano.

El PSG quiere asimismo evitar pagar los 80 millones de la cláusula de fidelidad contemplados para la temporada 2023-2024 y negociados en su prolongación de 2022. Los parisinos no quieren desembolsar esa prima a un fubolista que en unos meses se iría a coste cero.

No obstante, la posición oficial de Mbappé se mantiene: no renovar hasta 2025 y dejar que su contrate expire en junio de 2024.

El presidente del PSG se dirigió a la plantilla y colocó un mensaje que parece dedicado a Kylian Mbappé: "Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí. El club ha construido las mejores instalaciones del mundo para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas".

Este domingo el PSG habría ido un paso más allá y, según informa 'Le Parisien', el equipo galo habría comunicado al entorno del jugador que se pasará toda la temporada en la grada si no renueva.