La Fiscalía no pedirá actuar contra Luis de la Fuente por falso testimonio en el juicio a Luis Rubiales

La fiscal Marta Durántez no actuará contra Luis de la Fuente y no solicitará al juez del caso Rubiales investigar al seleccionador nacional por su declaración del pasado martes 4 de febrero en la que aseguró que , en contra de lo que aseveró durante la instrucción, que no se enteró de nada de lo que ocurrió en el avión de vuelta de Sídney porque iba "muy cansado". Las contradicciones del seleccionador nacional entre lo que declaró en la fase de instrucción y en el juicio dejaron en el aire la posibilidad de que la Fiscalía pidiera su imputación por falso testimonio, pero finalmente no se producirá esa petición.

Marta Durántez ha concluido que las aseveraciones de Luis de la Fuente no han sido lo suficientemente relevantes como para condenar o absolver al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o a los otros tres acusados. Por ello a la Fiscalía no le parece conveniente jurídicamente pedir que se le deduzca testimonio, teniendo en cuenta que para ello es necesario que se falte a la verdad y eso tenga cierta incidencia en el procedimiento.

El juez a las acusaciones: "Queréllense si consideran que miente"

De la Fuente declaró como testigo en la segunda jornada de este juicio, el pasado 4 de febrero. Durante su comparecencia hubo varios momentos de tensión y choques entre la fiscal y el juez, que llegó a advertir a las partes de que si veían indicios de que el técnico había mentido, actuasen: "Queréllense si consideran que miente en juicio", llegó a apuntar el magistrado ante la insistencia en algunas preguntas de Marta Durántez.

Y es que Luis de la Fuente ofreció versiones diferentes en la fase de instrucción y en el juicio respecto al vuelo de vuelta en el avió y sobre la reunión celebrada el 23 de agosto de 2023 en el despacho de Rubiales para gestionar lo ocurrido durante la celebración del Mundial en Sídney tres días antes.

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional puso de relieve algunas contradicciones y el juez, como ya hemos señalado, le animó a presentar una querella si estimaba que había un falso testimonia por parte de Luis de la Fuente.

"Lo que no se puede pretender es que en el juicio le pongamos un foco al testigo para que diga lo que quiere", le reprendió entonces el magistrado, y la fiscal subrayó después "la relevancia que tiene que los testigos en un juicio digan la verdad".

Ante esta última apreciación, el juez cerró el asunto: "Queréllese contra el testigo pero continuemos el juicio".

Más tarde, durante el interrogatorio dirigido por el abogado de Jenni Hermoso, el juez reiteró sobre De la Fuente: "Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada, y nos hemos empeñado en decir que es mentiroso. Continuemos. Que no digo que no lo sea, que no lo sé, pero queréllense si consideran que miente en juicio".

