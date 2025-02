En directo, juicio a Luis Rubiales: declaraciones de Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera, streaming vídeo

Tras la esperada declaración de Luis Rubiales, quien este martes aseguró que tuvo consentimiento de la jugadora para darle el beso en el estadio de Sídney, hoy llega el turno de Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera, los otros tres acusados y para los que se pide una pena de un año y seis meses de cárcel por un delito de coacciones. La Fiscalía acusa al exseleccionador nacional, al exdirector de la Selección masculina y al exresponsable de marketing de la RFEF de presionar y hostigar, junto a Rubiales, a Jenni Hermoso para que exculpase públicamente al expresidente federativo y afirmase que el beso fue consentido, restando importancia a lo ocurrido en la entrega de medallas tras la final del Mundial 2023.

La sesión, como viene siendo habitual, arrancará a las 10:00 horas, momento en el que Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera deberán prestar declaración en calidad de imputados por un delito de coacciones. Este martes fue Luis Rubiales el que respondió a todas las partes. El expresidente de la RFEF no se negó a responder a las preguntas de la fiscal y de la abogada de la AFE y aseguró que él pidió permiso a la jugadora para darle un "besito" a los que Jenni Hermoso accedió.

"Mi versión sobre lo que ocurrió: Pasaron las jugadoras. En ese momento, Jenni me puso un gesto, una cara... nos conocemos de hace tiempo, le dije que olvidara el penalti. Me apretó muy fuerte, me levantó, le pregunté '¿puedo darte un besito?' y me dijo 'vale'. Fue todo algo espontáneo. Estoy totalmente seguro de que me dio su aprobación", señaló Luis Rubiales este martes en la sesión celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

"No se gana un Mundial todos los días. La normalidad no se puede aplicar a algo extraordinario. Tampoco a mis hijas las saludo con un pico y en fin de año sí nos lo damos. También me ha pasado con compañeros de fútbol, siendo jugador del Levante cuando ganamos en el Bernabéu. En circunstancias excepcionales. En la selección femenina tenía cuatro o cinco jugadoras con las que tenía mucha amistad y una de ellas era Jenni Hermoso. Yo me he comido a besos a un montón de futbolistas, aunque no se puede comparar un Mundial con una Nations League", añadió el presidente de la RFEF.

¿Qué ocurrió en el avión de vuelta y en el viaje a Ibiza?

En la sesión de hoy se espera que las preguntas de las partes a Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera se centren en lo ocurrido tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, donde las acusaciones aseguran que se produjeron las presiones a la jugadora, en concreto, en el avión de vuelta, los días posteriores en la sede de la RFEF y el viaje a Ibiza de las campeonas del mundo.

La fiscal Marta Durántez argumenta que Luis Rubiales y su equipo de confianza decidió utilizar "otra vía" cuando Jenni Hermoso no accedió a hacer un vídeo junto al expresidente: presionar a sus familiares. A Jorge Vilda se le acusa de haber presionado a Rafael Hermoso para que convenciera a su hermana para realizar un comunicado/vídeo junto a Rubiales restando importancia al beso, de lo contrario habría "consecuencias negativas" para la delantera.

A Rubén Rivera le acusa de insistir "de manera reiterada y persistente" a la internacional en Ibiza y a una amiga que la acompañaba para que hablara con el jefe de Integridad de la Federación sobre un informe que estaba elaborando sobre lo ocurrido y que se cerró sin consecuencias para Rubiales.

El exresponsable de marketing de la RFEF también está acusado de presionar a Jenni Hermoso para que hablase con Albert Luque, en esos momentos director de la Selección masculina. El exjugador se personó en Ibiza durante el viaje de las campeonas del mundo y, ante la negtaiva de Jenni de hablar con él, "insistió" por WhatsApp a una amiga de Jenni con unos mensajes que han sido reproducidos en el juicio, en los que acusaba a la jugadora de "mala persona, deseándole que se encuentre muy sola en la vida y anunciándole que se alegraría si eso sucediera".

Una vez finalicen las declaraciones de Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera, el juicio entrará en su fase final con las conclusiones e informes de las partes, algo que podría llevarse a cabo este mismo jueves.

Ya puedes seguir en directo con señal en streaming la séptima jornada del juicio a Luis Rubiales, con las declaraciones de Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com