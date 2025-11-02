Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Eduardo De Cobos, de policía a ser campeón mundial de tiro de recorrido: "Para nosotros el arma es como la raqueta para el tenista"

El canario se proclamó campeón en el Mundial de Sudáfrica, donde hubo 1800 participantes en representación de 76 países.

Eduardo De Cobos

Jesús Martín
Publicado:

Toda una vida dedicada al tiro, Eduardo De Cobos lleva practicando esta disciplina desde los 13 años. Desde 1998 forma parte del equipo nacional de tiro y en 2014 tomó la decisión de abandonar su trabajo como policía para dedicarse profesionalmente al recorrido de tiro y continuar como instructor, formando a las nuevas generaciones. Once años después ha llegado su recompensa en forma de campeonato del Mundo.

De policía a ser 26 veces campeón de España y cinco de Europa

El mundial de tiro de Sudáfrica siempre será especial para Eduardo. "El campeonato del mundo ha sido una experiencia inolvidable", dice el tirador. No es el primer título que gana, ni mucho menos. Ya ha sido 26 veces campeón de España y 5 veces de Europa, esta vez en el recorrido de tiro. Para tener esta habilidad necesita ser uno con el arma. "Para nosotros el arma es como nuestra raqueta de tenis para el tenista o el palo de golf para el golfista, queremos sacarle el máximo rendimiento", explica el campeón.

"Para nosotros el arma es como nuestra raqueta de tenis para el tenista o el palo de golf para el golfista, queremos sacarle el máximo rendimiento"

Eduardo de Cobos

Esta modalidad del tiro olímpico consiste en superar unos recorridos lo más rápido posible mientras que trata de acertar en los múltiples objetivos que se encuentran en él. "Puedes encontrar blancos que aparecen y desaparecen, blancos que son estáticos. Algunos que están a cinco metros y otros que están a 50", explica Eduardo. Esta vez en Sudáfrica han realizado 30 pruebas en una semana, en cada una recibe una puntuación que resulta de la división de los objetivos acertados entre el tiempo transcurrido durante la prueba.

Comparte esta pasión con su mujer, que también ganó medalla en Sudáfrica

Esta pasión la comparte con su mujer. Ha sido su instructor y ahora incluso han llegado a participar en competiciones donde han tenido que enfrentarse. "Hemos subido al podio juntos. Él siempre primero. Por ahora, poco a poco, nunca se sabe", nos dice su mujer. Yuraima Díaz también ha vuelto de Sudáfrica con medalla, aunque en su caso fue en competición por equipos. Esta pareja de campeones continuará en la búsqueda de agrandar su palmarés.

