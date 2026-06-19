La FIFA reúne a Vozinha con su madre tras convertirse en héroe de Cabo Verde ante España

Vozinha fue elegido MVP del partido contra España por defender la portería de Cabo Verde y mantenerla a cero. Gracias a su actuación se ha convertido en una de las estrellas de este Mundial de 2026. Sin embargo, durante el encuentro pensaba en una persona muy especial: su madre, a la que no pudo tener en la grada.

"Por dinero no pudimos obtener la visa y no pudo llegar a tiempo", eran las palabras del guardameta tras acabar su primer partido en la Copa del Mundo. Sus declaraciones no cayeron en saco roto y la FIFA puso en marcha el proceso para agilizar los trámites, gestionar el visado en tiempo récord y asumir los costes del viaje para que la madre de Vozinha pudiera reunirse con él y acompañarle durante el torneo.

"Creo que voy a llorar"

Ahora, Évora, que así se llama su madre, vuela rumbo a Estados Unidos. "Para mí fue una gran emoción y creo que voy a llorar", aseguraba emocionada al conocer que podría viajar a la Copa del Mundo tras obtener la documentación necesaria.

Acompañado de su padre, Vozinha está cumpliendo uno de sus sueños. Desde niño fue un apasionado del fútbol y encontró en este deporte una oportunidad de futuro. Ahora, a sus 40 años, ha alcanzado una de las mayores metas de su carrera: disputar un Mundial con la selección de Cabo Verde. "He podido hablar con él y está sereno, con los pies en la tierra", contaba su padre tras compartir con su hijo una jornada de descanso.

Una familia humilde

Vozinha procede de una familia humilde y de una casa familiar sencilla, todavía sin terminar de construir. Desde allí, sus familiares siguen cada partido del Mundial animando a la gran estrella de Cabo Verde. "Nos llamó después del partido contra España. Está muy contento en el Mundial", explica su madre, con quien mantiene una relación muy especial y a la que llama después de cada encuentro.

Ahora, el guardameta caboverdiano podrá contar con la presencia de su madre en el próximo partido frente a Uruguay. Évora le acompañará desde la grada para vivir junto a él una experiencia que parecía imposible hace apenas unos días. "Para mí es importante que mi familia esté aquí", declaraba el portero tras conocer que su madre ya viajaba hacia Estados Unidos para acompañarle durante la competición.

El de Cabo Verde se ha hecho mundialmente conocido gracias a sus paradas frente a España en el estreno de su selección en la Copa del Mundo. Vozinha era un nombre poco conocido antes del comienzo del torneo y ahora es una de las grandes historias del campeonato. Así lo refleja el crecimiento de sus redes sociales: en apenas unos días ha pasado de 50.000 seguidores a 14 millones.

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