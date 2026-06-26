La FIFA permite las banderas LGTBIQ+ en el Egipto-Irán pese a las protestas de ambas federaciones

La FIFA no dará marcha atrás. El organismo internacional permitirá que se exhiban banderas arcoíris dentro del Lumen Field de Seattle durante el decisivo partido entre Egipto e Irán, correspondiente a la tercera jornada del Grupo G del Mundial de 2026, pese a las protestas presentadas por ambas federaciones.

El encuentro coincide con la celebración del denominado 'Fin de semana del Orgullo' en la ciudad estadounidense, una circunstancia que ha generado un fuerte rechazo por parte de las federaciones de dos países donde la homosexualidad está perseguida o severamente restringida por la legislación.

Egipto e Irán protestan

La Federación Egipcia de Fútbol expresó públicamente su rechazo a cualquier manifestación relacionada con el colectivo LGTBI durante el encuentro.

"Rechazamos categóricamente cualquier actividad que promueva a la comunidad LGTBI durante el partido", señaló el organismo, que considera que este tipo de actos puede "provocar susceptibilidades culturales y religiosas entre los aficionados".

En la misma línea se manifestó la Federación Iraní. Sus dirigentes calificaron de "medida irracional" que el comité organizador local haya asociado el encuentro con las celebraciones del Orgullo.

La respuesta de la FIFA

Pese a las quejas, la FIFA confirmó a EFE que no modificará su postura. El organismo recuerda que el Mundial de 2026 se rige por un Código de Conducta que permite este tipo de símbolos siempre que se utilicen conforme a la normativa.

"La Copa del Mundo de la FIFA 2026 es un evento inclusivo que acoge a personas de todos los orígenes. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos en los partidos y eventos".

Además, el organismo añade: "Las manifestaciones generales en favor de los derechos humanos, incluidas las banderas arcoíris y otras banderas que representan la orientación sexual y la identidad de género, están permitidas en virtud del Código de Conducta en los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y pueden exhibirse dentro de los estadios siempre que se utilicen de manera acorde con dicho código".

No existe un 'Partido del Orgullo'

Eso sí, la organización también quiso matizar una cuestión importante. La FIFA insiste en que el encuentro no forma parte oficialmente de ningún evento denominado 'Partido del Orgullo', como sí lo ha presentado el comité organizador de Seattle.

En este sentido recordó unas declaraciones realizadas por su presidente el pasado mes de enero: "En primer lugar, debo aclarar que no habrá ningún 'partido del Orgullo' en el Mundial. Se disputará un partido del Mundial de la FIFA en Seattle y, ese mismo día, tendrán lugar en la ciudad actos organizados por entidades externas. Pero eso no tiene nada que ver con el partido en sí".

De esta forma, el organismo diferencia claramente entre las actividades organizadas en la ciudad con motivo del Orgullo y el desarrollo oficial del encuentro correspondiente al Mundial.

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