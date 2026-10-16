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Ferran Torres posa en calzoncillos y deja sus tatuajes más desconocidos al descubierto

El delantero del PSG y autor del gol que dio a España el Mundial 2026 presume en calzoncillos de ser la nueva imagen de Iuman Intimissimi.

Ferran Torres protagoniza una campaña de ropa interior y muestra todos sus tatuajes

Ferran Torres protagoniza una campaña de ropa interior y muestra todos sus tatuajes

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Ferran Torres sigue ampliando sus horizontes más allá del fútbol. El delantero del París Saint-Germain, convertido en héroe nacional después de marcar el gol que dio a España la victoria frente a Argentina en la final del Mundial 2026, ha dado un nuevo paso en su faceta como modelo al convertirse en imagen y embajador de Iuman Intimissimi, la línea masculina de la conocida firma italiana de ropa interior.

El futbolista valenciano, de 26 años, ha protagonizado una campaña publicitaria en la que posa en ropa interior y muestra una faceta diferente a la que acostumbra a exhibir sobre los terrenos de juego.

"Feliz de formar parte de este equipo", ha expresado Ferran, según recoge la marca italiana en un comunicado.

Ferran Torres posa en ropa interior

Bajo el lema 'Los mejores bóxers los tengo yo', el internacional español protagoniza una serie de fotografías y un vídeo promocional ambientados en un espacio que recrea un vestuario deportivo.

En las imágenes aparece luciendo diferentes prendas de la firma, entre ellas dos modelos de bóxers, uno blanco y otro negro, que combina en algunas fotografías con una camiseta ajustada de algodón. En otras posa sin camiseta, dejando al descubierto buena parte de sus tatuajes.

La campaña también aprovecha su condición de futbolista. En el vídeo promocional se puede ver a Ferran dando toques al balón y realizando ejercicios de calentamiento mientras salta a la comba.

El delantero alterna poses más serias y reflexivas con su habitual sonrisa, en una campaña que busca combinar deporte, moda y cuidado de la imagen personal.

Los llamativos tatuajes de Ferran Torres

Uno de los elementos que más destacan en las fotografías son los numerosos tatuajes que cubren la espalda del futbolista. Entre ellos sobresalen unas enormes alas, un guerrero, un cerebro y un corazón, además de las palabras 'Gratitud' y 'Fe', escritas en inglés.

El delantero también lleva tatuada una frase del Evangelio de Juan: "La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla". El conjunto se completa con unos ojos, unas hojas de laurel y la conocida expresión latina 'Veni. Vidi. Vici', que significa 'Llegué, vi y vencí'.

Los tatuajes forman parte de la imagen personal que Ferran ha ido construyendo durante los últimos años y que ahora adquiere un protagonismo especial en su nueva campaña publicitaria.

Del Mundial 2026 al mundo de la moda

La incorporación a Intimissimi llega en uno de los momentos de mayor popularidad del delantero español. Ferran Torres fue uno de los grandes protagonistas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de marcar el gol decisivo en la final contra Argentina, un tanto que permitió a España conquistar su segunda Copa del Mundo.

Desde entonces, el futbolista del PSG ha visto crecer su repercusión mediática tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Su interés por la moda, sin embargo, no es nuevo.

Desde 2024 es imagen de la firma deportiva Under Armour y en diferentes ocasiones ha manifestado su interés por el mundo de la moda y el cuidado de su imagen. Ahora suma una nueva colaboración con una de las marcas italianas más conocidas del sector de la ropa interior masculina.

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