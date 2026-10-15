Diego Poncelet logra un nuevo récord del mundo al alcanzar los 151,83 km/h sobre su skate

Diego Poncelet, doble campeón del mundo de Downhill Skateboarding (2022 y 2023), ha hecho historia al convertirse en la persona más rápida del mundo con un skate, alcanzando los 151,83 km/h en un descenso en Canadá. En concreto, el skater de 27 años ya había logrado batir el récord en su primer día de pruebas, llegando a los 146,88 km/h.

Pero el deportista español, tras analizar las condiciones, vio que había margen de mejora y, cinco días después (con menos viento), logró mejorar su marca en casi casi cinco kilómetros por hora.

"Nunca llegué a admitir del todo que mi verdadero objetivo era alcanzar los 150 km/h, me daba miedo que no fuera posible. Mi principal motor era la búsqueda de una sensación que nadie hubiera experimentado antes. Estaba convencido de que esa experiencia solo sería posible si conseguía superar los 150", señala Poncelet en declaraciones a Red Bull.

Diego Poncelet alcanzó los 151,83 km/h, estableciendo un nuevo récord Guinness, el pasado 22 de septiembre de 2026, en un tramo cerrado de la Route du Port, en Les Éboulements, en la región de Charlevoix (Canadá).

Red Bull detalla que el récord de Poncelet llevaba años preparándose, llevando a cabo una "investigación aerodinámica, equipamiento especializado y un análisis detallado de todo, desde su postura corporal hasta las condiciones meteorológicas".

"Mientras que las sesiones en el túnel de viento de Ginebra le ayudaron a perfeccionar su postura sobre la tabla y a determinar cuánto tiempo podía mantenerla, su entrenamiento físico se centró en hacer que su cuerpo fuera lo más aerodinámico posible. También trabajó la movilidad del torso y el cuello, lo que le ayudó a adoptar una postura extremadamente compacta sobre la tabla", señala Red Bull.

Red Bull señala que a las velocidades que alcanza Diego Poncelet "el más mínimo movimiento podía desestabilizar la tabla. Por eso se aprendió de memoria cada curva de la carretera, utilizando las líneas blancas pintadas para orientarse mientras se mantenía encogido en una posición que le ofrecía una visibilidad limitada hacia delante".

La Route des Éboulements, donde Poncelet logró el récord, cuenta con 2,2 km de largo y cuenta una recta de 600 memtros con una pendiente que alcanza un máximo del 18%.

Los datos del récord mundial de Diego Poncelet