Antony, víctima de un robo en su casa durante el Betis - Oporto: "La sensación de inseguridad y la indignación se quedan"

Antony dos Santos, extremo del Betis, ha denunciado este jueves el robo del que fue víctima en su casa en Sevilla mientras disputaba el partido de la Champions League ante el Oporto este mismo miércoles. El futbolista brasileño admitió la sensación de "inseguridad y la indignación" tras lo ocurrido, aunque deja claro que lo más importante es que su familia y él mismo están a salvo.

"Hoy vengo aquí a compartir una situación muy triste e indignante. Una noche que tenía todo para ser brillante terminó en indignación y frustración. Han entrado a robar en mi casa. Es difícil explicar la sensación de tener nuestro espacio invadido, de saber que aquello que construimos con tanto esfuerzo y dedicación se lo llevó alguien que no tiene idea de las batallas que enfrentamos para conquistar cada cosa", indica Antony en un mensaje en sus redes sociales.

"Lo que más indigna no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos, la mirada de inseguridad de mi familia. Pero, ante todo esto, una cosa me queda aún más clara: no existe bien material en el mundo que sea más valioso que la vida y el bienestar de mi familia", añade el futbolista brasileño.

El jugador del Betis subraya que "todo lo que perdimos lo podemos conquistar nuevamente. El trabajo continúa, los sueños permanecen y las ganas de vencer siguen intactas".

Por último, Antony dos Santos finaliza su mensaje destacando que lo más importante es permanecer unido junto a su familia.

"Lo que realmente importa es poder mirar a mi familia y saber que seguimos juntos, unidos y con fuerzas para superar un momento difícil más. La sensación de inseguridad y la indignación se quedan, pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca estuvo en los objetos dentro de casa, sino en las personas que hacen de ella un hogar. Porque, al final, mi mayor logro siempre será mi familia", concluye Antony.

Comunicado íntegro de Antony

"Hoy vengo aquí a compartir una situación muy triste e indignante. Una noche que tenía todo para ser brillante terminó en indignación y frustración. Han entrado a robar en mi casa. Es difícil explicar la sensación de tener nuestro espacio invadido, de saber que aquello que construimos con tanto esfuerzo y dedicación se lo llevó alguien que no tiene idea de las batallas que enfrentamos para conquistar cada cosa.

Lo que más indigna no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos, la mirada de inseguridad de mi familia. Pero, ante todo esto, una cosa me queda aún más clara: no existe bien material en el mundo que sea más valioso que la vida y el bienestar de mi familia.

Todo lo que perdimos lo podemos conquistar nuevamente. El trabajo continúa, los sueños permanecen y las ganas de vencer siguen intactas.

Lo que realmente importa es poder mirar a mi familia y saber que seguimos juntos, unidos y con fuerzas para superar un momento difícil más. La sensación de inseguridad y la indignación se quedan, pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca estuvo en los objetos dentro de casa, sino en las personas que hacen de ella un hogar. Porque, al final, mi mayor logro siempre será mi familia".