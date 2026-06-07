Estados Unidos niega el permiso a 15 jugadores iraníes: "Jugarán el partido y el mismo día dejarán el país..."

Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán ya están afectando al habitual desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, especialmente para la selección iraní.

La sede de Irán está situada en Tijuana (México), y el problema está en que, según el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, hasta quince integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar a EEUU a poco más de una semana de su debut en el Mundial.

Por lo tanto, según el embajador iraní, los jugadores podrían tener permiso solo para disputar los partidos: "Cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día", lo que generaría una "gran desventaja" respecto al resto de las selecciones que tienen clara su sede y que no perderían tanto tiempo en los desplazamientos: "Es un desafío para nuestros jugadores".

La selección iraní llegó a México en la madrugada de este domingo, lugar en el que establecerá su centro de operaciones durante el Mundial por las trabas logísticas y diplomáticas de Washington.

Aunque la llegada la selección iraní se produjo a primeras horas del día, un reducido grupo de aficionados se congregó en el aeropuerto para dar la bienvenida al equipo, algunos portando banderas iraníes y teléfonos móviles para intentar captar imágenes de los futbolistas.

El recibimiento se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por autoridades de distintos niveles de gobierno. Las restricciones aplicadas por Estados Unidos obligaron a las autoridades deportivas y a los organizadores a diseñar mecanismos especiales para garantizar el traslado de jugadores, entrenadores y personal acreditado.

El debut de Irán en el Mundial el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

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