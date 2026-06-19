Despiden a la presentadora argentina que anunció la muerte del padre de Leo Messi por error

La actriz y presentadora argentina Florencia Peña ha sido apartada de la plataforma audiovisual Luzu TV después de anunciar en directo una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi, un error que provocó una enorme polémica en Argentina y reabrió el debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.

Durante la emisión de El show del verano, Peña aseguró ante la audiencia que Jorge Messi había fallecido: "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe. En el medio del Mundial", afirmó en directo.

Minutos después, alertada por su equipo de producción, rectificó y aclaró que la información no estaba confirmada. Sin embargo, para entonces el rumor ya se había propagado rápidamente por redes sociales y medios digitales.

La reacción de la familia Messi

La familia del capitán argentino reaccionó poco después con un comunicado oficial en el que mostró su indignación por la difusión de la falsa noticia.

Los familiares expresaron su "profundo malestar" por "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Además, confirmaron que Jorge Messi, de 68 años, atraviesa un problema de salud, aunque desmintieron categóricamente los rumores sobre su fallecimiento.

Según explicaron, se encuentra "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

Luzu TV toma medidas

El incidente provocó una inmediata reacción dentro de la plataforma. Su director, Nicolás Occhiato, manifestó públicamente su rechazo a lo ocurrido: "Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible".

Posteriormente, Luzu TV emitió un comunicado oficial anunciando la desvinculación de los responsables implicados y la salida de Florencia Peña. La empresa consideró "inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".

Las disculpas de Florencia Peña

Tras abandonar la plataforma, la presentadora publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió perdón a la familia Messi. Dijo sentirse "muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor".

Peña explicó que la información le fue facilitada por la producción del programa y que llegó a ella como un dato supuestamente contrastado.

"Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".

Reacciones e impacto en redes

El caso generó una enorme repercusión en Argentina. Periodistas, comunicadores y profesionales del sector criticaron duramente la falta de verificación de una información tan delicada.

Según un estudio elaborado por la consultora Reputación Digital, el 77% de las menciones registradas en redes sociales sobre el episodio tuvieron un tono negativo.

De ellas, el 48% reflejaban sentimientos de ira, mientras que el 72% de las críticas apuntaban principalmente a los fallos en el proceso de producción y verificación de la noticia.

Hasta Milei ha censurado lo sucedido

Incluso el presidente argentino, Javier Milei, intervino públicamente para censurar lo sucedido, calificando las declaraciones de Peña de "aberrantes e inescrupulosas" y definiéndola como una "chimentera (chismosa) de poca monta".

La polémica llega además en pleno Mundial de 2026, con Lionel Messi concentrado con la selección argentina mientras su padre continúa recuperándose de sus problemas de salud.

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