Un canterano del Olympique de Lyon de 13 años, acusado de matar de una puñalada a un chico

El menor ha sido arrestado acusado del asesinato de otro joven de 16 años en Caluire-et-Cuire (Francia).

Imagen de Chems Z., el joven de 16 a&ntilde;os asesinado

Imagen de Chems Z., el joven de 16 años asesinado

Luis F. Castillo
Publicado:

Un joven de 13 años fue arrestado y puesto bajo custodia acusado de asesinato en el marco de la investigación por el apuñalamiento de un joven de 16 años el domingo por la noche en los suburbios de Lyon, según ha confirmado la fiscalía francesa.

Alrededor de las 22:30 del domingo, en el barrio Montessuy de Caluire-et-Cuire, un joven amenazó a un grupo de tres amigos con un cuchillo. Tras una discusión apuñaló a uno de ellos en el pecho cuando intentaban huir, según informan fuentes policiales.

Herida de arma blanca en el pecho

El fallecido, Chems Z., fue trasladado de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo y murió finalmente durante la noche por la herida de arma blanca en el torso.

El presunto asesino huyó a pie y el arma nunca fue encontrada. Según el diario Le Progrès, este joven residente de Caluire-et-Cuire tiene licencia de futbolista en la Academia del Olympique de Lyon.

Una "disputa personal que escaló"

El alcalde de la localidad aclaró que no se trata de un incidente derivado de redes criminales ni del tráfico de drogas, sino de una "disputa personal que escaló" entre el agresor y la víctima y que se remonta a este verano.

"No se trata de la sombra de un narcotráfico ni de una red criminal", asegura en su cuenta X Bastien Joint. "Nuestra comunidad ha sido golpeada por una tragedia absoluta", escribió el alcalde. "Toda nuestra comunidad está de luto y se solidariza con la familia".

No se ha revelado la identidad del jugador del Olympique de Lyon, miembro de su equipo Sub-13, por razones legales debido a su edad.



