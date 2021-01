El coronavirus no le quita el humor a Joaquín: "Tengo peor cara que una calavera"

No parece que el coronavirus haya hecho perder a Joaquín su sentido del humor. El capitán del Betis parece estar tomándose con filosofía su cuarentena. El extremo gaditano está aprovechando para planchar, cantar e incluso hacer algún baile, que ya se ha hecho viral.

A través de su Instagram, el 17 del Betis ha colgado varios vídeos: En el primero de ellos aparece cantando mientras plancha, en el segundo aparece haciendo un baile, que ya muchos han intentado calcar en redes sociales y en el último compara su aspecto con el de una calavera.

Así, de esta forma pasa Joaquín la cuarentena. Divirtiéndose y haciendo que los demás se diviertan. Todos estos vídeos ya los ha compartido el Betis a través de sus redes sociales, y no han tardado en hacerse virales.

El mensaje de Joaquín tras dar positivo por coronavirus

Joaquín fue uno de los cuatro jugadores del Betis que dio positivo por coronavirus. El jugador andaluz aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud.

"Como ya sabéis he dado positivo por Covid-19. Estoy bien, con síntomas leves. Lo que más rabia me da es no poder estar mañana con mis compañeros en el #GranDerbi. Desde casa me dejaré la garganta animando y apoyando. Vamos Betis", rezaba el texto del capitán verdiblanco.

Un Betis que quiere levantar el vuelo

Pese a las bajas de jugadores tan importantes como Joaquín o Guardado, el Betis, que venía de una mala racha logró sacar un valioso punto en el derbi ante el Sevilla, que incluso pudieron ser tres, pero Fekir falló el penalti que podría haber supuesto el triunfo de los verdiblancos.