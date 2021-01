Joaquín, tras su positivo en coronavirus: "Estoy bien, con síntomas leves"

El Real Betis ha informado de cuatro positivos en coronavirus dentro de su plantilla antes del derbi contra el Sevilla. Los jugadores que se han contagiado y que por tanto no serán de la partida en este vital compromiso liguero son Joaquín, Guardado, Montoya y Álex Moreno.

Joaquín Sánchez, capitán verdiblanco, ha utilizado las redes sociales para comunicar que se encuentra bien y mostrar su decepción por no poder jugar uno de los partidos del año para ambos equipos sevillanos.

"Como ya sabéis he dado positivo por covid-19. Estoy bien, con síntomas leves. Lo que más rabia me da es no poder estar mañana con mis compañeros en el gran derbi. Desde casa me dejaré la garganta animando y apoyando. ¡Vamos Real Betis!", ha escrito Joaquín en su cuenta oficial de Instagram.

Sevilla y Betis llegan al derbi del Villamarín en situaciones opuestas. Los locales, inmersos en una crisis de juego y resultados en la décima posición de la tabla y los visitantes, con una gran racha de la mano de Lopetegui afirmándose en las primeras posiciones de la Liga Santander.

Además de los positivos en coronavirus, el Betis también contará con las ausencias de William Carvalho, Camarasa, Tello y Bartra. El derbi sevillano (sábado a las 16:15h) será sin duda uno de los partidos más atractivos de esta jornada de la Liga Santander.