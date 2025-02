Drenthe y el día que Messi le llamó "negro de mierda": "Para ellos era normal"

El que fuera jugador del Real Madrid, Royston Drenthe, ha analizado su carrera futbolística en el pódcast 'The Wild Project' de Jordi Wild. El neerlandés ha revelado un encontronazo que tuvo con Messi sobre el césped en 2010. El exjugador explica que fue insultado por el argentino. En un primer momento se sintió mal pensando que se trataba de algo racista, pero las explicaciones de Leo le hicieron cambiar de opinión. Terminó aceptando sus disculpas.

"Se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo, o a Mahamadou Diarra, no le gustaba"

"En un partido cuando estaba en el Hércules, contra el Barça, Messi me llamó negro de mierda. Tuvimos un choque cabeza con cabeza. Después me dijo que los jugadores argentinos entre ellos se llamaban negros, para ellos era una cosa normal, por ejemplo se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo, o a Mahamadou Diarra, no le gustaba", ha explicado Drenthe.

Asegura que se sintió insultado. Si bien entendió que era una expresión entre argentinos, no le sentó nada bien: "No es lo mismo que me lo dijeran mis amigos en el entrenamiento, que me lo dijera un rival. Después no hemos vuelto a hablarlo, el tema pasó. Le tengo mucho respeto a él porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo".

Asimismo, también puntualiza que él personalmente no ha sufrido racismo, aunque sí lo haya: "Yo en mi cara no lo he vivido, pero sigue habiendo mucho racismo. En mi caso, si no vienen a decírmelo a la cara, no me importa. Yo he nacido en Holanda, tengo pasaporte holandés y no he sufrido mucho racismo, pero sí que lo vivo, sobre todo con mis hijos. A mi hija pequeña le preocupa mucho este tema".

Rivalidad en los Clásicos

Drenthe también recordó su paso por el Real Madrid y cómo vivían los Clásicos contra Barça: "Cuando estaba en el Madrid claro que odiaba al Barça. Nosotros, como madridistas, una semana antes de los Clásicos poníamos posters de jugadores del Barça en el vestuario, cosas de Messi... y les tirábamos dardos", desveló el holandés.

"Mourinho no tuvo cojones a decirme que me fuera"

¿Quiénes eran los más fiesteros del Real Madrid? "Solía hacer fiestas en mi casa. Higuaín era el más fiestero. Siempre me preguntaba cuándo iba a hacer fiestas. Guti también solía venir. Cristiano, por ejemplo, era diferente, nunca vino".

También criticó a Mourinho por su salida del conjunto blanco: "En la pretemporada en Los Ángeles, estuvimos jugando yo y Marcelo. Marcelo se lesionó y tuve que jugar yo toda la pretemporada. Todo fue bien. No sé por qué fueron a fichar a Coentrão. Mourinho me dijo: 'Si entrenas así, no tienes que preocuparte'. Todo estaba bien. Pero en los últimos tres días de la concentración, vino Valdano y me dijo que mejor si me iba. No fue el entrenador, fue Valdano. El míster no tuvo los cojones a decírmelo. Me dijo que no tenía nada que ver. Se acabó esa etapa de manera triste pero tengo un buen recuerdo porque aprendí mucho".

