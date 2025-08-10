Un tren Madrid-Cádiz, detenido en Córdoba una hora y media sin aire acondicionado: "La situación se va poniendo más tensa y no nos dan solución"

Un tren que ha salido a las 7:00 horas de la mañana de este domingo de Madrid con destino Cádiz lleva detenido en Almodóvar del Río, Córdoba, una hora y media. Los pasajeros no pueden bajar del tren y no disponen ni de aire acondicionado. La Guardia Civil ha llegado a la zona, mientras que algunos pasajeros estarían intentando forzar las puertas del tren para salir.

En Antena 3 Noticias, uno de los afectados nos cuenta la situación. Antonio Alonso de Medina explica que llevan "alrededor de una hora y media parados, sin aire acondicionado y sin agua". Actualmente, gracias a la intervención de la Guardia Civil y del equipo de seguridad del tren, los pasajeros han podido recibir botellas de agua que les fueron entregadas desde el exterior del convoy.

"A la derecha tenemos un foso y a la izquierda unas vías de alta velocidad y no nos permiten bajarnos del tren", ha explicado Alonso.

Señala la gravedad del asunto en que "hay gente mayor, hay niños, hace muchísimo calor y no nos están dando ninguna solución". Define la situación como "lamentable", mientras que advierte de que "poco a poco la situación se va poniendo más tensa y no nos dan ninguna solución. No sabemos qué hacer y tampoco nos están dando tiempo estimado" de espera.

Al parecer, la única alternativa por el momento es la de un tren de socorro, que "ni siquiera ellos mismos saben cuánto va a tardar en llegar ni donde se va a poder situar", nos cuenta, por lo que la incertidumbre es máxima.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el tren detenido en Córdoba y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el tren detenido en Córdoba en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com