La ciudad deportiva del Atlético amanece empapelada contra Julián Alvarez: "Fuera"

La situación de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid sigue generando tensión. Las inmediaciones de la ciudad deportiva rojiblanca en Majadahonda han amanecido este viernes empapeladas con carteles contra el delantero argentino, apenas unos días después de los pitos e insultos que recibió desde un sector de la afición durante el encuentro frente al Málaga.

Aunque Julián no estuvo presente en el partido, desde la zona ocupada por el Frente Atlético se escucharon cánticos contra el futbolista durante los últimos minutos del encuentro.

La relación entre parte de la afición y el delantero se ha deteriorado durante este verano después de que, en pleno Mundial, Julián manifestara públicamente su intención de abandonar el Atlético de Madrid.

Ahora, la protesta ha llegado hasta el lugar de entrenamiento del equipo.

"Julián fuera"

Según las imágenes compartidas por el Frente Atlético, diferentes zonas de los alrededores de la ciudad deportiva de Majadahonda aparecieron cubiertas este viernes con carteles dirigidos al internacional argentino.

"Julián fuera" puede leerse en ellos junto a un número '19' tachado, en referencia al dorsal del delantero.

Julián se encontró con los mensajes a su llegada a las instalaciones, aunque la situación no alteró su rutina y se ejercitó con total normalidad junto al resto de sus compañeros.

La protesta supone un nuevo episodio de una situación que Simeone ya tuvo que abordar después del partido frente al Málaga.

Preguntado entonces por los cánticos contra su compatriota, el entrenador evitó entrar en la polémica y se limitó a responder: "Muy respetuoso por nuestra gente".

El Atlético insiste en que no se marcha

Pese al creciente malestar de parte de la afición, el mensaje transmitido públicamente por el Atlético durante las últimas semanas ha sido tajante.

Miguel Ángel Gil Marín ha reiterado que el delantero no está en venta y Diego Pablo Simeone también ha dado por cerrada cualquier posibilidad de salida.

"Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó", aseguró recientemente el técnico.

Simeone fue incluso más allá al hablar del papel deportivo que reserva al delantero esta temporada y explicó su intención de "armar un equipo alrededor de él", al considerarlo "uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente".

Un futuro todavía rodeado de ruido

El nombre de Julián Alvarez ha estado especialmente relacionado durante el verano con el Barcelona, aunque el Atlético se ha negado públicamente a negociar su salida.

Con varios días de mercado todavía por delante, el futuro del delantero continúa generando especulaciones, también sobre un posible regreso a la Premier League.

Mientras tanto, Julián continúa trabajando a las órdenes de Simeone y el club mantiene oficialmente su postura: cuenta con él para esta temporada.

La incógnita ahora está en cómo evolucionará su relación con una parte de la afición que ha pasado de los pitos y los cánticos en el Metropolitano a trasladar su protesta hasta las puertas de la ciudad deportiva.