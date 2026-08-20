Simeone, sobre los insultos a Julián Álvarez: "Muy respetuoso con nuestra gente"

Diego Pablo Simeone no busca un nuevo Antoine Griezmann. El entrenador del Atlético de Madrid rechazó las comparaciones después de la victoria por 2-0 frente al Málaga en el estreno de LaLiga EA Sports, un encuentro que resolvieron dos de los futbolistas llamados a asumir mayor protagonismo esta temporada: Kang-in Lee y Álex Baena.

"No busco alguien parecido a Griezmann, absolutamente. Ya lo decía ayer en la conferencia cuando me preguntaban si había alguien... No busco uno parecido a Griezmann, todos son diferentes. La jerarquía que tenía Antoine tenía sus cosas, los compañeros tienen sus cualidades, sus características importantísimas, etc.", explicó Simeone en rueda de prensa.

El técnico fue preguntado por los posibles herederos del peso ofensivo que tuvo el francés y prefirió poner en valor las características individuales de los jugadores que tiene actualmente en su plantilla.

Simeone destaca el regreso de Baena

Uno de los nombres propios del estreno liguero fue Álex Baena. El campeón del mundo saltó al terreno de juego en la segunda mitad y sentenció el partido con un espectacular disparo.

"Álex está en un momento que se lo ve, no es casualidad el gol; es un golazo, la puso justo en el ángulo donde no había lugar para poder llegar al portero. Está entrenando muy bien, se lo ve suelto, se lo ve ágil", destacó Simeone.

El argentino recordó, eso sí, que el centrocampista ha tenido muy poco tiempo para preparar la temporada después de disputar el Mundial con España.

"Y nada, tenemos que llevar en consecuencia porque ha jugado el Mundial y ha tenido pocos días de preparación para volver a competir. Pero esa energía que te da ganar un Mundial está claro que es muy buena y ojalá que la podamos sacar partido nosotros porque hemos confiado siempre en él", añadió.

Kang-in Lee también se estrena con gol

Antes del tanto de Baena, Kang-in Lee había abierto el marcador con otra gran definición. Simeone evitó elegir cuál de los dos goles había sido mejor.

"La verdad que [elegir] sería injusto con Álex y con Kang-in porque los dos fueron dos golazos increíbles. El portero venía de tapar dos pelotas fantásticas, pero imposible llegar. La verdad que me quedo... No, no me voy a quedar con ninguno porque se va a enojar uno. Así que, nada, me quedo con los dos. Fueron dos golazos bien resueltos, lo necesitábamos", afirmó.

Sobre el surcoreano, el técnico destacó que su aportación tendrá que ir mucho más allá del talento ofensivo: "Cuando el equipo lo necesite del trabajo físico y defensivo, lo hará porque obviamente es un futbolista comprometido con el equipo, lo hemos visto en su selección y lo hemos visto en los equipos donde ha jugado anteriormente, que ha repetido esfuerzos", señaló.

Los cambios decidieron el partido

El Atlético tuvo que trabajar para superar a un Málaga que resistió durante buena parte del encuentro: "El partido la verdad que el Málaga lo compitió muy bien. Nosotros sabíamos que íbamos a ir de menos a más. Y el trabajo del primer tiempo fue importante de los chicos para desgastar el partido que necesitábamos desgastar. Obviamente los futbolistas que entraron en el segundo tiempo, en esa calidad de minutos que siempre queremos, lo pudieron resolver de la mejor manera", analizó.

Simeone apostó inicialmente por varios canteranos y defendió su decisión por el estado físico de una plantilla todavía condicionada por la incorporación tardía de los mundialistas.

"Entendíamos que la mejor manera de enfrentar este partido era jugar con la gente que estaba mejor y los que estaban mejor son los que empezaron. A partir de ahí, el partido lo compitieron muy bien, lo llevaron al lugar donde obviamente necesitábamos llevarlo", explicó.

El entrenador considera prioritario recuperar progresivamente la mejor versión física de quienes llegaron más tarde a la pretemporada: "Lo importante es llevarlos a que lleguen a su mejor rendimiento individual para que, a partir de su mejor forma física, todos los que han venido del Mundial y los que gracias a Dios se hayan acampado hasta el final del torneo, lleguen de la mejor manera a cada partido y para que vayan creciendo sobre todo de lo físico", afirmó.

Evita entrar en los cánticos contra Julián

La situación de Julián Alvarez volvió a aparecer en la rueda de prensa. Parte de la grada del Metropolitano dedicó cánticos al delantero argentino en medio de las dudas que han rodeado su futuro durante el verano.

Simeone evitó valorar lo ocurrido: "Muy respetuoso por nuestra gente", se limitó a responder.

El entrenador tampoco descartó movimientos en la plantilla antes del cierre del mercado: "Estamos abiertos, como decimos siempre, por un apartado especial. Ustedes lo saben después de 15 años, siempre digo que hasta el final de mercado estoy abierto a todo lo que pueda pasar. Eso no quiere decir que hable de alguno personalmente, ¿está claro?", advirtió.

El técnico confía en que el Atlético pueda cerrar el mercado con el mejor equipo posible: "Bien, siempre lo he dicho y no lo digo solamente ahora. Tenemos siempre de la mejor manera para darnos las mejores herramientas, como nos la han dado siempre. Y, bueno, esperemos que sea la mejor plantilla que podamos cerrar de acá al final", concluyó.