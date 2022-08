Carlo Ancelotti reconoce que Asensio busca una salida: "Está mirando algo"

La plantilla del Real Madrid no está cerrada, al menos, ante posibles salidas. Una de las incógnitas es si Marco Asensio continuará o no en el conjunto blanco después de su poca participación la temporada pasada, después de la explosión de Vinicius y el gran empuje de Rodrygo como extremos.

Ante la situación del balear, Ancelotti ha respondido con claridad como hizo el viernes pasado con la salida de Casemiro al United. "Marco está mirando algo para ver si puede salir", ha explicado en los micrófonos de Movistar después del sorteo de la fase de grupos de la Champions League en el que ha recogido el premio a mejor entrenador del año. Un sorteo que ha sido asequible para los blancos como paso inicial para tratar de revalidar el título.

En las últimas horas, ha trascendido que el United podría estar valorando una oferta por Marco Asensio. Sin embargo, nadie desde el club ni desde el jugador se han pronunciado con más detalles. De hecho, pese a los rumores estas declaraciones de Ancelotti son las primeras que confirman que el mallorquín querría salir. A pesar de todo, Ancelotti ha explicado que si la salida de Asensio no se produce "a partir del 1 de septiembre es jugador del Real Madrid al 100%".

Las posibilidades de Marco Asensio

"Hay tres posibilidades, me queda un año y está la posibilidad de quedarme. Aún no he hablado nada con el club, me quiero centrar en la selección, a partir de esta concentración se verá lo que hago con mi futuro. ¿Renovar o irme del Real Madrid? Yo creo que hay tres posibilidades, también está la opción de quedarme y cumplir mi año de contrato", es lo que dijo el jugador el pasado mes de junio tras un partido con la selección.

Asensio podría salir en busca de más minutos. Como reconoció ese mismo día, su objetivo es "confianza y regularidad" durante toda la temporada. En este sentido, la decisión de Asensio la podría condicionar el Mundial de Qatar 2022 que se juega este mes de noviembre.