Grupo de la muerte para el Barça, difícil para el Sevilla y más suerte para Real Madrid y Atleti en la fase de grupos

El Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla ya conocen a sus rivales tras el sorteo de la fase de grupos de la Champions League para la temporada 2022/23. Con el sorteo resulto ya solo queda que el balón comience a rodar. El inicio de la Liga de Campeones se producirá en apenas 12 días, el 6 y el 7 de septiembre. Los equipos españoles han tenido distinta suerte con sus respectivos grupos.

El 'grupo de la muerte' se lo ha llevado este año el Barça con un rival complicado, pero que desde el club catalán esperan poder afrontar bien y pasar a la siguiente fase. Este año, la plantilla del Barcelona se ha construido para optar a grandes títulos como La Liga y la Champions.

Jordi Cruyff ha explicado tras el sorteo que el grupo es "difícil" y esperan "disfrutar y sufrir". "Llevamos tres o cuatro partidos complicados ante ellos, pero tenemos un equipo diferente al de otras temporadas y creo que podemos jugar de tú a tú", ha explicado sobre el cruce con el Bayern de Múnich.

Precisamente, este es uno de los duelos más atractivos del grupo C. El fichaje estelar de los culés, Lewandowski, vuelve a su exequipo apenas unas semanas después. Para suplir su ausencia los bávaros tendrán a Sadio Mané, ex del Liverpool, que tratará de hacer daño al Barça. En el cuerpo a cuerpo, De Ligt, procedente de la Juventus, será el encargado de frenar al polaco. La clave del enfrentamiento será ver cómo responden dos equipos de alto nivel que se han renovado y reforzado.

La otra piedra en el camino del Barcelona es el Inter de Milán, si bien los italianos no acaba de despegar en las últimas temporadas de la Champions League, la temporada pasada estuvieron peleando por el título contra el Milan hasta la última jornada donde, finalmente, quedaron segundos a solo 2 puntos del campeón. Lukaku, Lautaro o Barella serán las armas para tratar de imponerse a sus rivales. El rival más asequible será el Viktoria Plzen, campeón de la República Checa.

Duro sorteo para el Sevilla

El otro gran damnificado del sorteo es el Sevilla. Los hispalenses comparten el grupo G con City, Dortmund y Copenhague. Desde el club son conscientes de que el grupo "no es para estar contentos", pero confían en la experiencia adquirida con sus ultimas participaciones europeas.

Enfrente tendrán al City de Guardiola y de Haaland, equipo que aspira a todo pese a que se han quitado presión diciendo que el objetivo principal es revalidar la Premier League. Por otro lado, también tendrán delante al Dortmund, otro equipo renovado tras la marcha de sus estrella con Adeyeni como referencia ofensiva por el que han pagado 30 millones respectivamente tras la baja de Haller. Del bombo 4 se enfrentarán al Copenhague, contra el que podrían debutar, para ir dando forma a lo que vendrá después.

Real Madrid y Atleti, los mejor parados

No todo han sido sorteos difíciles para el fútbol español. El vigente campeón comenzará su defensa del título contra el Leipzig, Shakthar y Celtic. A pesar no ser lo más complicado, desde el club blanco no olvidan el susto que les dio el Sheriff y no restan importancia a sus rivales.

A los blancos, les ha tocado el Celtic, uno de los fuertes del bombo 4 y protagonista de una de las remontadas históricas del Madrid en 1980. Por otro lado, un rival alemán, cuarto en la pasada campaña de la Bundesliga, pero que se caracteriza por apretar a los rivales, especialmente en los primeros tramos de los partidos aunque por el momento no han conseguido calibrar sus objetivos. Dani Olmo, Timo Werner o Nkunku serán los jugadores que podrán poner en más problemas al Real Madrid.

Por último, un viejo conocido, el Shakthar, con el que el Real Madrid se ha cruzado en la fase de grupos de las 3 últimas ediciones. No obstante, el equipo llega en esta ocasión muy mermado por la guerra de Ucrania y los jugadores, con gran presencia en la plantilla, saliendo del club. Otro obstáculo para los ucranianos es que no podrán jugar en casa por la invasión rusa, sino que lo harán en Varsovia.

El Atleti tendrá rivales también asequibles. Contra el Oporto se clasificó la pasada temporada in extremis en octavos de final después del partido contra los portugueses y ahora los lusos han perdido efectivos como Luis Díaz, que está protagonizando buenos partidos en el Liverpool.

En cuanto al Leverkusen, los alemanes fueron terceros en la Bundesliga, aunque en esta temporada no han comenzado de la mejor manera posible la competición, aunque toda la confianza está depositada en una delantera que puede ser potente si los extremos logran conectar con Schick, un delantero centro alto y fuerte que puede generar problemas a los centrales. Por último, el Brujas otro club también asequible para poder clasificarse en la siguiente fase como primero de grupo.

Otros enfrentamientos de la fase de grupos

La fase de grupos traerá reencuentros interesantes de jugadores con sus viejos equipos. Uno de ellos será el del Lewandowski y el Bayern, también habrá cruce Haaland Borussia. En cuanto a duelos, la fase de grupos ha dejado emparejamientos de primer nivel como el Chelsea - Milan o Juventus - Paris Saint Germain.