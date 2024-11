Carlo Ancelotti: "¿Mbappé? Es un problema colectivo y no individual"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en la sala de prensa de Valdebebas tres días después de la derrota ante el Liverpool y con Kylian Mbappé muy cuestionado por su rendimiento desde que llegó a la capital de España el pasado verano. El de Reggiolo explicó que el problema es "colectivo y no individual", por lo que considera que todos deben mejorar, no solo el delantero parisino.

"El problema de Mbappé es el problema que tenemos todos. La idea es tratar de sacar nuestra mejor versión, no solo de él. De mí mismo y de otros jugadores. El problema no es solo de un jugador, es de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada y su mejor versión. La idea que tenemos es tratar de mejorar. No consideramos un problema individual de un jugador que, entre otras cosas, es nuevo aquí y se está adaptando. Ha marcado ya nueve goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias... Puede jugar mejor, sí. Como todos nosotros", indicó Carlo Ancelotti.

El técnico italiano negó que Mbappé esté hundido en estos momentos y defendió que "la dinámica del equipo está bien", apuntado a que irán a más conforme vayan recuperando jugadores de la enfermería.

"Él (Mbappé) no se ha hundido, es consciente de que tiene que hacerlo mejor. Se enfoca en él porque ha fallado el penalti, pero muchos de mis jugadores han fallado penaltis y hay que seguir apoyando y ayudando. Hay que pensar que es un problema colectivo y no individual. Me podéis criticar, pero la dinámica del equipo está bien, ha mejorado mucho. Y hay que entender que nos faltan muchos jugadores, mañana vuelve Rodrygo... La idea de tener paciencia, es la idea correcta", analizó Ancelotti.

"Yo estoy como Mbappé. Estoy intentando de todo para sacar mi mejor versión. Los resultados dicen que no he sido capaz de sacar mi mejor versión. No estoy feliz, pero estoy preocupado lo justo. Estoy convencido de que lo vamos a arreglar. Por el resto, a nivel personal, estoy muy feliz", explicó el italiano.

"En muchos años de carrera sólo un año ha sido bastante sencillo"

Carlo Ancelotti dejó claro en toda su carrera soló ha tenido una temporada sencilla y sin demasiados problemas, la pasada en la que ganaron Liga y Champions con el Real Madrid.

"En muchos años de carrera sólo un año ha sido bastante sencillo, el año pasado. Todos los otros años he tenido que resolver problemas, antes o después los problemas llegan. Es imposible pensar en una temporada como la del año pasado en lo que todo salió perfecto. Es mejor encontrar el problema en noviembre o diciembre que en abril o mayo, que estás muerto. Ahora el problema se puede resolver y, como he dicho, lo vamos a resolver. No estamos contentos por estar entre los ocho primeros en Europa, pero estamos peleando por la Liga ante un rival que lo está haciendo muy bien. Llega el Mundial, la Supercopa... y sobre todo están volviendo los jugadores lesionados. Pronto volverán Alaba, Camavinga... Aguantar el momento con buena actitud y compromiso, porque las cosas buenas están por llegar", analizó Ancelotti.

Respecto a la posición de Mbappé y Vinícius sobre el terreno de juego cuando ambos juegan juntos, Ancelotti dio algunas pistas sobre cómo puede plantear la posición de ambos al recuperarse el brasileño.

"No lo sé, de verdad. Mbappé está más acostumbrado a jugar por dentro, y Vinícius menos. Pero Vinícius se está dando cuenta de que por dentro es muy peligroso, pero dependerá de cada partido y de que durante el partido pueden cambiar su posición", apuntó el técnico italiano.

Carlo Ancelotti se negó a individualizar en Kylian Mbappé tras los últimos resultados y derrotas del equipo.

"Yo hablaba no del caso específico de Mbappé. Cuando hay un momento de dificultad tu tiendes a complicar las cosas, pero la manera más sencilla de salir del mal momento es simplificar las cosas. Por ejemplo, cuando el equipo está mal tienes que ir a la base, que es defender bien. Y me da confianza que el equipo empieza a defender bien, que es algo indispensable en el fútbol", apuntó el italiano.

"Creo que es una pérdida de tiempo pensar ahora en fichar jugadores"

Ancelotti fue preguntado por el mercado de invierno y la razón por la que el club aún no se ha decidido acudir al mismo.

"Creo que es una pérdida de tiempo pensar ahora en fichar jugadores. Tendremos 40 días para pensarlo. Las cosas pueden cambiar. Alaba está muy bien y volverá pronto. Tenemos que evaluar estas cosas, que son prioritarias", aclaró Ancelotti.

El italiano habló sobre Asencio y su irrupción en el primer equipo.

"Cuando vuelvan todos, él va a pelear el puesto. Los tres partidos que ha hecho ha merecido ser titular. Ha mostrado seguridad, ha estado bien con balón y sin balón... Se merece ser considerado y pelear por ser titular", indicó el italiano.

Por último, Ancelotti no quiso aclarar su Endrick será titular ante el Getafe este domingo.

"Si pienso que Endrick mañana es el jugador ideal para ganar el partido va a jugar", aseguró el italiano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com