Carlo Ancelotti, sobre Mbappé: "Si está bien va a jugar, pero si hay un mínimo riesgo no"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en la previa de la final de la Copa Intercontinental ante el Pachuca y explicó que Mbappé es entrenó con normalidad el lunes, sin desvelar si será o no titular este miércoles ante el campeón de la Concacaf.

"La situación de Kylian es sencilla, entrenó ayer y tuvo buenas sensaciones. El de hoy es un entrenamiento importante, donde evaluaremos las sensaciones y el riesgo. Si está bien va a jugar, pero si hay un mínimo riesgo no lo hará. Las sensaciones de ayer fueron muy buenas y somos optimistas", admitió Ancelotti.

"Kylian es un jugador fantástico y, sinceramente, creo que aún no ha llegado a su mejor nivel. En los últimos partidos ha mejorado, pero no está en lo mejor, aún. Él puede jugar en cualquier posición: delantero, izquierda... donde lo pongas. Con la calidad que tiene, puede jugar donde quiera", añadió el técnico italiano.

El de Reggiolo fue preguntado por la gestión del vestuario y por si consideraba que había perdido el control sobre los jugadores.

"¿Me preguntas si he perdido el control? (Risas). Una pregunta dura. No lo he perdido, por supuesto que no. En el fútbol atraviesas momentos difíciles, siempre ha pasado. A veces llegan en octubre-noviembre y otras, en abril-mayo. Lo importante es estar ahí, seguir. Si sucede en octubre o noviembre, aún lo puedes rescatar y nosotros lo estamos haciendo. Estoy seguro de que seremos muy competitivos en la segunda parte de la temporada. Puedo asegurar que no he perdido el control", respondió Ancelotti.

"Creo que la crítica es aceptable y parte de mi trabajo"

Respecto a las críticas, Carlo Ancelotti aseguró que las entiende y que son parte dle trabajo de entrenador.

"Creo que la crítica es aceptable y parte de mi trabajo. He diferenciado muy bien lo que me molestó más en otras semanas. La crítica deportiva la tengo muy en cuenta, no siempre haces las cosas bien y te equivocas; la crítica te puede despertar. La crítica es una parte importante de mi trabajo. No hay ni un entrenador en la historia del fútbol limpio de la crítica. Es importante entenderlo", señaló Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid tampoco aclaró si acudirán al mercado de invierno para reforzar la plantilla.

"No hemos hablado aún porque queremos llegar bien a Navidad y después descansar. En enero pensaremos lo que tenemos que hacer", admitió Ancelotti.

"Pachuca es un equipo muy dinámico. Espero un partido entretenido"

Respecto a la final de la Copa Intercontinental ante Pachuca, el italiano advirtió sobre el peligro de minusvalorar al conjunto mexicano.

"Todos los partidos son trampa, si Pachuca ha llegado aquí es que algo tiene. Hay que respetarlo por lo que es y por la calidad que tiene. Una final es siempre una emoción especial y una preocupación antes del partido. Hay que preparar bien al equipo", avisó Ancelotti.

"Vimos el partido de Pachuca contra Botafogo y Al-Ahly. Tiene sus características, para ellos será un partido muy importante. Tiene un sistema muy claro, es un equipo muy dinámico. Espero un partido entretenido. Entiendo la crítica porque el Real Madrid llega como campeón de Liga y de Champions y ficha al mejor jugador del mundo. Parecía que iba a ser un paseo. La crítica empieza desde ahí", sostuvo el italiano.

Por último, Ancelotti ofreció su análisis sobre los problemas que está atravesando el equipo en esta primera parte de la temporada.

"Creo que hemos hecho algunos cambios respecto a la temporada pasada, hemos perdido algo de equilibrio con las lesiones. Estamos lejos de nuestro mejor nivel, es normal. Cuando se hacen cambios en la defensa, toca cambiar la estrategia para que se adapten los jugadores. No estoy contento, pero estoy satisfecho. Hemos pasado algunos momentos difíciles, algo que ayuda a fortalecer al equipo", concluyó Carlo Ancelotti.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com