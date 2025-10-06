Mueren tres alpinistas croatas en una avalancha en los Alpes eslovenos

Tres alpinistas croatas murieron este domingo en los Alpes julianos de Eslovenia tras ser arrastrados por una avalancha en el monte Tosc, de 2.275 metros de altura. La policía eslovena confirmó este lunes que los equipos de rescate localizaron los cuerpos entre el domingo y el lunes, tras una intensa búsqueda dificultada por las fuertes nevadas.

Las víctimas fueron encontradas bajo aproximadamente un metro de nieve, que continuó cayendo durante toda la jornada del domingo, lo que complicó las operaciones de rescate.

Durante el operativo, los servicios de emergencia también encontraron a otros alpinistas extranjeros que se encontraban en la zona en condiciones peligrosas, aunque lograron ser evacuados con éxito.

Complicada búsqueda

La búsqueda de los excursionistas, que escalaron a pesar de las advertencias meteorológicas, comenzó el domingo cuando los rescatistas encontraron el cuerpo de uno de ellos, antes de verse obligados a suspender la operación debido a las malas condiciones.

Un equipo de 45 rescatistas, policías y un helicóptero continuaron la búsqueda el lunes y hallaron los cuerpos de dos escaladores a una altitud de 1.800 metros.

"Los tres murieron", ha informado el líder del equipo de rescate, Miha Arh, en una conferencia de prensa a la que asistieron los ministros del Interior de Eslovenia y Croacia.

"La operación fue peligrosa y difícil para los rescatistas", declaró, añadiendo que el helicóptero no pudo despegar debido al mal tiempo y tuvo que partir este lunes desde un pico cercano para llegar al lugar que reveló una señal telefónica de uno de los escaladores.

Inesperada cantidad de nieve

La inesperada cantidad de nieve, poco habitual en esta época del año, ha sorprendido a varios países de los Balcanes en los últimos días, provocando el colapso del transporte en algunas regiones y dejando imágenes inusuales para el inicio del otoño.

