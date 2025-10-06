Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Duras imágenes: así grabó en directo un testigo la caída mortal del alpinista Balin Miller

El deportista de 23 años bajaba a por su mochila haciendo rapel cuando su cuerda cedió y cayó desde una altura de unos 700 metros. La muerte fue transmitida en directo antes cientos de personas.

El alpinista Balin Miller

El alpinista Balin MillerInstagram: balin.miller / redes sociales

El alpinista de 23 años, Balin Miller, murió este pasado miércoles después de que su cuerda cediera mientras intentaba descender para recoger su mochila. Una caída mortal desde 700 u 800 metros que tuvo lugar en el ascenso a El Capitán, una pared vertical situada en el Parque Nacional Yosemite, en California.

Una caída mortal transmitida en directo

Miller falleció en el acto y lo más impactante de todo fue que el siniestro fue transmitido en directo por una persona que se encontraba grabando el ascenso de Balin, acostumbrado a registrar todas sus aventuras con una cámara.

La cuerda cedió y Miller cayó a gran velocidad y desde unos 700 metros

En el vídeo, subido por la cuenta 'mountainscalling.me', se puede apreciar como el joven deportista comienza a descender a gran velocidad y 'solo' sujetado por una cuerda que terminó cediendo y rompiéndose, provocando que Miller cayera desde una gran altura, se calcula que desde unos 700 u 800 metros, teniendo El Capitán una pared de unos 914 metros en vertical.

"Fui el único testigo en El Cap Meadow que monitoreaba a Balin cuando se cayó... Todos están conmocionados", dijo el único testigo que presenció en directo el accidente mortal.

Su madre, destrozada

"Necesito compartir lo inimaginable: mi hermoso hijo Balin Miller, perdió la vida mientras escalaba. El 1 de octubre, mientras intentaba alcanzar la cima de la ruta Sea of ​​Dreams en El Capitán en el Parque Nacional de Yosemite, ocurrió un accidente que le costó la vida... Tengo el corazón destrozado. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla. El mundo ha perdido a un alma extraordinaria y nuestros corazones están destrozados", lamentó en un comunicado su madre Jeanine Girard-Moorman.

También hace solo unos días falleció un alpinista de 31 años tras quitarse el arnés de seguridad para hacerse un selfie, lo que hizo que se precipitara desde una altura de 200 metros de altura. Una muerte que también fue grabada en directo por un alpinista que se encontraba a tan solo un par de metros.

