Brasil vs Haití: horario del segundo partido de la selección brasileña en el Mundial 2026

El segundo partido de una fase de grupos sirve para tomar el pulso a la competición y, una vez perdidos los nervios del partido inaugural, definir el camino de cada selección. Brasil parte como clara favorita ante una selección haitiana que sueña con clasificarse para la siguiente ronda.

¿Cuándo se juega el Brasil vs Haití en el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Haití tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio de 2026 a las 2:30 de la madrugada en España.

La Verdeamarelha de Carlo Ancelotti tratará de mantener su racha histórica frente al combinado de Haití e imponer su estilo de juego ante un rival más sencillo que la selección de Marruecos de la jornada inaugural.

Philadelphia Stadium, preparado para la selección canarinha

El Lincoln Financial Field, popularmente como "The Linc", es el estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL con capacidad para cerca de 70.000 espectadores. De cara a este Mundial 2026, el estadio ha adoptado temporalmente el nombre de "Philadelphia Stadium", para cumplir las normas de la FIFA que limitan la publicidad comercial en los nombres de las sedes.

Este es el segundo de los partidos que acogerá el estadio de los seis encuentros tendrá en la Copa Mundial 2026, siendo el 4 de julio el último de ellos, correspondiente al cruce de octavos de final.

Brasil y Haití, diferentes objetivos

La selección de Haití regresa a la Copa Mundial después de su primera y única participación en 1974. El grupo entrenado por Sébastien Migné sueñan con lograr el pase a octavos, si bien es cierto que haber logrado la clasificación es toda una hazaña para ellos.

Por su parte, la selección de Brasil que vuelve a contar con Neymar entre los convocados, tiene como objetivo principal volver a levantar el trofeo por sexta ocasión. La Canarinha es el equipo que más veces ha ganado este título, con Italia y Alemania como perseguidores más inmediatos con 4 copas conseguidas.

El 19 de junio se disputa en el Philadelphia Stadium el segundo partido de Brasil y Haití en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ambas selecciones saldrán al campo con diferentes objetivos pero con grandes ambiciones. El duelo llega en un momento clave de la fase de grupos, con Brasil buscando consolidar su camino hacia los octavos y Haití decidido a sorprender y sumar puntos históricos en el torneo.

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