Bernardo Silva: "Jugar en un club que tiene 15 Champions no es para todos"

Bernardo Silva ya ejerce como nuevo jugador del Real Madrid. El centrocampista portugués ha mostrado su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa y ha reconocido que, pese a conocer perfectamente la dimensión del club después de haberse enfrentado a él en numerosas ocasiones, vivirlo ahora desde dentro le ha causado un impacto especial.

"Muy feliz. Cuando vienes aquí y cuando estás en esta sala con el presidente también, te enseñan todos los trofeos... Ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero lo sientes en persona, y muy feliz de poder jugar en este club", aseguró Bernardo Silva en unas declaraciones difundidas por la entidad madridista.

El futbolista pronunció estas palabras durante el acto privado organizado por el Real Madrid para su presentación, sin presencia de medios de comunicación.

Un sueño de niño

El portugués también recordó que vestir de blanco era uno de esos sueños que tenía cuando todavía era un niño y ni siquiera sabía si conseguiría convertirse en futbolista profesional: "Desde pequeño, cuando todavía no sabes si va a ser verdadero o no, sueñas con jugar en un club como el Real Madrid".

Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo y llega con el objetivo de ampliar el ya extenso palmarés del conjunto madridista: "Poder estar aquí, jugar por este club, intentar ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito", señaló.

Bernardo Silva conoce además perfectamente el Santiago Bernabéu. Durante su etapa como jugador del Manchester City visitó en varias ocasiones el estadio madridista en algunos de los grandes enfrentamientos europeos de los últimos años.

"A darlo todo"

Sin embargo, hacerlo ahora como futbolista del Real Madrid cambia completamente la perspectiva: "Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu -como jugador del Manchester City-, cuando llegas y miras las 15 Champions que ponen ahí es muy imponente. Y tenerlas ahora aquí es muy especial".

El nuevo centrocampista blanco terminó sus primeras declaraciones con una frase con la que puso en valor la exigencia que supone pertenecer al club: "Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora a dar todo por este club", sentenció.

Bernardo Silva inicia así su etapa en el Real Madrid con la ambición de contribuir a mantener el carácter ganador de un equipo cuya historia europea, según reconoce el propio portugués, impresiona todavía más cuando se contempla desde dentro.