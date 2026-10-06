El exdirigente del PSOE Nicolás Redondo, tras el adelanto electoral: "El Congreso ha estado secuestrado tres años"

El lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba lo que tanto tiempo lleva diciendo que se celebraría en 2027: las elecciones generales. El próximo 29 de noviembre los ciudadanos españoles están llamados a ir a las urnas para elegir al próximo Gobierno. Para Nicolás Redondo, exdirigente del PSOE, el adelanto electoral era "probablemente inevitable, tal como están las circunstancias".

Se remonta al inicio de la legislatura cuando el Ejecutivo comenzó "amenazando con elecciones para asustar a Junts", pero la situación dentro del PSOE acabó haciendo "irremediable" la convocatoria: "A mi juicio yo creo que esta legislatura no debió empezar nunca".

Al exdirigente socialista le parece "inaudito" y "sorprendente" que "el segundo partido después de las elecciones se vaya a hablar con un prófugo, con una persona huida de la ley, para conseguir los votos que le hicieran presidente", recordando que "eso no ha pasado en nuestra historia, ni creo que haya pasado en ningún otro país occidental de democracias serias. Y como empezó mal, pues termina mal".

"En juego nuestra herencia"

Por otro lado, Redondo considera que "en estas elecciones está en juego nuestra herencia, lo que recibimos de la Transición". Recuerda que hace 50 años se aprobó la Ley de Reforma Política, luego vino la legalización del PCE, las primeras elecciones libres, la Ley de Amnistía y la Constitución, advirtiendo que "eso que consiguieron los españoles del norte y del sur, mayores, jóvenes, de izquierdas, de derechas, franquistas, antifranquistas, gente que venía del exilio, gente que salía de la cárcel, se puede perder".

Por ello manifiesta que "la única arma que tenemos, la única, es el voto, y por lo tanto la gente tendrá que votar", añadiendo que "en esta ocasión no se trata de exhibir manos en blanco, que hay que comprometerse con lo que le damos, que hay que defender la democracia social-liberal, que hay que defender la libertad, la independencia de la justicia, que hay que defender el respeto a las sentencias judiciales".

El Congreso "secuestrado"

Redondo ha recordado las palabras de Sánchez durante el anuncio electoral en el que el presidente dijo que en el Congreso se habían pisoteado los intereses de la gente, subrayando que "hay que respetar y defender al Congreso de los Diputados, que ha estado menos valorado y secuestrado durante estos tres años".

En la misma línea le sorprende que las palabras del presidente cuando ese mismo órgano "es la expresión de la ciudadanía española" y además "es el Congreso que aprobó la ley de amnistía". Para él, es un ejemplo de cómo "la mayoría de las democracias decaen, se desmoronan, por gente que exhibe la democracia para desmoronar la democracia".

Una victoria "decantada"

Sobre el resultado, asegura que "la victoria está decantada, ahora tenemos que saber por cuánto". Cree que el jefe del Ejecutivo, por "dos o tres actitudes" ya "ha demostrado que él ya da por perdidas las elecciones", y que "no le importa lo que suceda a la izquierda" sino que "él obtenga cien o alguno o algún diputado más".

Sin embargo, para él, Sánchez cuenta con una "alianza de hierro" que pasa por Bildu y RC, mientras que "todos los demás son comparsas". Asimismo vaticina que si logra mantenerse en el partido con entre 100 o 110 diputados, la próxima legislatura de coalición será "breve y tumultuosa": "Ese es el esquema en el que se mueve desde hace tiempo", concluye Redondo.

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