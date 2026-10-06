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"¿A quién coño voto yo ahora?" la pregunta que sobrevuela entre los carteles de la acampada de Sol

El adelanto electoral. el anuncio de una vuela general lleva preguntas a los acampados de la Puerta del Sol. Tienen claro que no abandonarán la concentración, que es necesaria una huelga general. Pero no tienen claro ¿a quién votar?

Carteles en la Puerta del Sol

El voto en la acampada de la Puerta del Sol | Europa Press

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Ángel Pinto
Publicado:

"¿A quién coño voto yo ahora?". No es el único, pero es uno de los carteles que se pueden leer en la acampada del Puerta del Sol que tras la convocatoria de elecciones adelantadas adquiere mayor visibilidad y repercusión. Los acampados llevan 11 días durmiendo en el 'kilómetro cero' de la capital y lejos de ir a menos es una protesta que crece a diario.

Reivindican medidas reales y efectivas contra la crisis de la vivienda y ni la lluvia, ni el acuerdo alcanzado para que Maricarmen vuelva a casa, ni la huelga general, ni los intentos 'in extremis' y fallidos del Gobierno con los decretos de la vivienda les va a convencer de irse. El adelanto electoral les parece bueno y consideran positivo que todo el mundo ejerza su derecho al voto.

La intención de voto es clara. Pero no tienen elegido ni partido ni candidato. Consideran que los políticos no han dado la talla. La huelga general la consideran necesaria. Consideran que es una forma de aumentar la presión sobre los dirigentes. Aunque la lluvia ha estado presente, el número de tiendas de campaña sigue en aumento y los congregados crece día a día.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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