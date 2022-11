Benzema, sobre sus últimas ausencias con el Real Madrid: "Tuve algunos problemillas"

El reciente ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, ha sido objeto de polémica en estas semanas al haberse perdido 5 de los últimos 6 partidos que ha disputado el Real Madrid.

El francés no ha estado disponible en este último tramo de temporada previo al Mundial de Qatar (empieza el 20 de noviembre) debido a unas molestias, su equipo le echó de menos ya que solo ha sido capaz de ganar 3 de los 6 encuentros en los que no ha estado (derrota ante Leipzig y Rayo y empate ante Girona).

Benzema(su anterior equipo)a la que un día también fue su afición y aprovechó para romper su silencio en los micrófonos de 'Amazon Prime'.

"Tuve algunos problemillas, nada grave"

"Tuve algunos problemillas, nada grave. Todavía hay tiempo de aquí al 22. Estaré bien, preparado física y mentalmente", dijo el jugador en relación a las "molestias" que le han impedido jugar con el Madrid desde final de octubre hasta ahora.

El atacante galo jugará en Qatar el que será su segundo Mundial con Francia (jugó en Brasil) después de perderse el de Rusia (2018) tras ser expulsado de la selección en 2015 debido a un presunto caso de chantaje a Mathieu Valbuena, excompañero de selección.

La cita qatarí llega en el que es su mejor momento como futbolista y Karim lleva centrado en la competición mucho tiempo: "¿El Mundial? Sería uno de los mejores regalos de cumpleaños. Cada partido será una final. Tenemos muy buen grupo, vamos a ir partido a partido", dijo el jugador madridista.

"El Mundial será uno de los mejores regalos de cumpleaños, iremos partido a partido"

A la hora de ofrecer el Balón de Oro a sus aficionados se acordó, como era de esperar, del Real Madrid: "Es algo magnífico. Gracias a mi club, el Real Madrid, que me permitió hacer realidad mi sueño, y al Lyon, mi club desde pequeño. Ellos están ahí, he escalado aquí, fue un momento excepcional. Es mi ciudad, el club que me permitió hacer realidad mi sueño al fichar por el Real Madrid. Ver a toda esta gente y la afición es extraordinario, me enorgullece de mi trabajo y sé que ellos están orgullosos de mí", concluyó.

Esta temporada, 5 goles en 11 partidos

Benzema espera llegar al primer partido del Mundial recuperado de sus molestias y con el olfato goleador de vuelta ya que esta temporada, desde finales de agosto hasta ahora, entre lesiones, pocos minutos y partidos con el punto de mira desacertado 'solo' ha visto portería en 2 de los 8 partidos.