Carlo Ancelotti: "Que digan que Benzema se ha borrado es una tontería"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha defendido a sus jugadores en sala de prensa y ha asegurado que ninguno está pensando en el Mundial de Qatar. El italiano considera "una tontería" que la gente diga que Benzema se ha borrado en los últimos partidos para no lesionarse antes de la Copa del Mundo.

"El primero decepcionado es Karim, que llega al Mundial sin los minutos necesitados para una buena condición. Pensar que se ha borrado no me lo creo, es una tontería. No ha parado, él ha entrenado en solitario pero las sensaciones no eran buenas. No es un problema grave. Llega al Mundial con pocos minutos en las piernas", aseguró Carlo Ancelotti.

"(Karim) No ha podido ayudar al equipo pero lo ha intentado. No ha sido capaz de volver con esta molestias que es poca cosa", indicó Ancelotti.

"El Mundial está ahí, pero lo hemos hecho bien hasta ahora..."

Ante la insistencia de los periodistas sobre si los jugadores llevan tiempo pensando en el Mundial, Ancelotti ha sido muy tajante: "Creo que mis jugadores lo van a dar todo hasta que estén aquí".

"No veo jugadores que en el entrenamiento piensen eso, son competidos y no quitan la pierna. Ni nadie lo ha hablado en una charla. El Mundial está ahí, pero lo hemos hecho bien hasta ahora. Hace un mes que el equipo estaba muy bien y nadie pensaba en esto y el Mundial ya estaba cerca", reflexionó Ancelotti.

Respecto a las provocaciones que sufrió Vinicius ante el Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti reconoció que es un aspecto en el que el brasileño "tiene que mejorar".

"Ahí tiene que mejorar, provocar no es fair play, uno entra al campo para jugar al fútbol, no para provocar, pero claro que puede mejorar porque es joven y lo va a hacer. Ama el fútbol y juega lo mejor posible. La provocación no es habitual, el que lo hace no es correcto y es difícil de enseñar eso porque piensa que no hay provocación", señaló Ancelotti.

"Parece que Vini es un provocador y es el que recibe más faltas, más bofetadas, más empujones"

"Parece que Vini es un provocador y es el que recibe más faltas, más bofetadas, más empujones. La realidad es otra y no hay que faltarle al respeto ni en lo futbolista ni en lo personal. No solo los jugadores con más calidad, hay que tenerlo por todos. El fair play es mucho más común en otros países, puede ser lo más importante del fútbol", afirmó Ancelotti.

El entrenador italiano realizó una valoración positiva sobre la primera parte de la temporada y el rendimiento de su equipo.

"La derrota ante el Leipzig la verdad que nos ha afectado, pero lo demás ha sido muy bueno. Hemos logrado el objetivo de quedar primeros en Champions y nos ha costado algunas ausencias como la de Benzema o Courtois en algunos partidos. No estoy aquí para buscar excusas, aunque el último tramo no ha sido bueno y queremos dejarlo atrás con el partido de mañana", concluyó Ancelotti.