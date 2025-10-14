Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España se proclama campeona del mundo de vela en categoría masculina y femenina

El equipo nacional de vela ha conquistado el mundo llevándose el oro en categoría masculina y femenina.

El equipo español de vela

Daniel Valares
Publicado:

El Mundial de Vela, celebrado en Cagliari (Italia), ha sido testigo del nuevo triunfo de un equipo español en un campeonato del mundo. Esta vez, ha sido a cargo de las parejas olímpicas de vela: Diego Botín y Florián Trittel como pareja masculina; y Paula Barceló y María Cantero, como pareja femenina.

Ambas parejas se colgaron la medalla de oro. Ellos en 49er y ellas en 49er FX, pero cada una de ellas, con una particularidad especial.

'Triplete' histórico de Botín y Trittel

Botín y Trittel llevaban sin competir en 49er desde el éxito cosechado en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se daban cita en este Mundial "con las expectativas altas y queríamos rendir porque justo el título mundial no lo teníamos", declaraba Florián. Con este triunfo, la pareja Botín-Trittel conquista el 'Triplete' de regatas: Mundial, Europeo y Juegos Olímpicos: "Nos decíamos que nos faltaba este título y que increíble que lo hayamos podido conseguir", comentaba el campeón del mundo.

Además, los españoles llegaban al Mundial sin apenas preparación, ya que los pasados 4 y 5 de octubre, habían estado compitiendo en Cádiz con el equipo de Sail GP; y aunque "somos conscientes de que no habíamos preparado el Mundial como los Juegos Olímpicos", según indicaba Diego Botín, consiguieron el título que les faltaba en su palmarés.

Llegar y besar el santo

Por su parte, Paula Barceló y María Cantero, competían por primera vez como pareja en este mundial y no han podido arrancar mejor: "Esto para nosotras es un chute de motivación", declaraba Paula Barceló a Antena 3 Deportes. En este nuevo formato de final a 4 flotas, en la que gana el más rápido, las españolas arriesgaron en la salida para aprovechar sus opciones y les salió demasiado bien en su debut: "Vimos que había conexión, que la manera de trabajar era muy similar y que teníamos las mismas ganas y los mismos objetivos", nos contaba Paula.

Las dos parejas comienzan su camino hacia Los Ángeles 2028 con pies de plomo y se postulan como unas de las favoritas, demostrando todo su potencial.

