La dura experiencia de Paul Gascoigne que marcó su infancia: "Tenía ocho años, un coche le golpeó y murió en mi regazo"

El exfutbolista inglés ha desvelado un trauma que sufrió durante su infancia, cuando estaba cuidando al hermano de un amigo y este fue atropellado por un coche.

Paul Gascoigne, en una imagen de junio de 2023Getty Images

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Paul Gascoigne, exfutbolista del Newcastle United, Tottenham Hotspur, SS Lazio o Glasgow Rangers, ha sido entrevista en el programa 'Good Morning Britain' de la ITV1 y ha admitido que bebe ocasionalmente y que ese hábito le hace sentirse mal. El exjugador inglés tuvo graves problemas con el alcohol a finales de la década de 1980 y durante los años 90.

Sobre los problemas de adicción que ha sufrido y aún padece, Paul Gascoigne ha señalado que sus adicciones pueden estar relacionadas con un trauma de la infancia, cuando estaba cuidando al hermano de un amigo y este fue atropellado por un coche.

"Él tenía ocho y yo diez años. Salimos de una tienda y le dije que corriéramos, él iba delante y un coche le golpeó. Corrí a por él y se murió en mi regazo. Creía que estaba vivo, porque sus labios se movían, pero no. Ese fue su último movimiento", recordó Paul Gascoigne.

"Fue el primer cadáver que vi y siempre sentí que su muerte fue mi culpa. Aún reproduzco el accidente en mi mente y solo hablar de ello me hace llorar", admitió el futbolista británico en 'Good Morning Britain'.

"Solía ser un borracho feliz, pero ahora es algo que me pone triste"

Durante la entrevista, Gascogine reconoció que su vida va bien ahora mismo y calificó como "una pesadilla" cuando se emborracha.

"Solía ser un borracho feliz, pero ahora es algo que me pone triste. No es algo que me guste. Puedo estar meses y meses sin beber, luego hacerlo dos días y las consecuencias... No me gusto a mí mismo durante días. Solo me siento mal. Luego voy a Alcohólicos Anónimos y escucho lo que dice la gente. Hasta que no fui a una reunión de esas no me di cuenta de que era alcohólico", explicó el exinternacional inglés.

Paul Gascoigne realizó su debut como futbolista profesional con el Newcastle United el 13 de abril de 1985 en un partido ante Queens Park Rangers. Durante su carrera, el centrocampista de Gateshead militó en el Newcastle United, Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough y Everton, además de disputar 57 partidos y marcar diez goles para la selección inglesa.

