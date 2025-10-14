Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tragedia

Muere un corredor tras desplomarse en la meta de una media maratón en Londres

El participante se desplomó repentinamente en la línea de meta de Hyde Park.

Imagen de una media marat&oacute;n en Londres en 2025

Imagen de una media maratón en Londres en 2025Getty

El corredor Kory Russell ha muerto después de desvanecerse en la línea de meta de Hyde Park (Londres) mientras disputaba la Media Maratón de Royal Parks este pasado domingo.

Cayó desplomado el martes y ha fallecido dos días después

Russell fue atendido en la misma línea de meta y enseguida se le trasladó a un hospital cercano en el que ha estado hospitalizado hasta este martes, cuando finalmente ha perdido la vida.

"Con profunda tristeza, confirmamos la muerte de un participante en la Media Maratón Royal Parks 2025. Todos los involucrados en la organización de la Media Maratón de Royal Parks desean expresar sus sinceras condolencias a la familia y amigos de Kory. La familia ha solicitado privacidad y no se revelarán más detalles de acuerdo con sus deseos", ha informado la organización de la carrera.

Tal y como desea la familia, las causas de la muerte del corredor no se han detallado por cuestiones de privacidad. Será la autopsia la que esclarezca el motivo por el que murió Russell, aunque todo apunta a un fallo cardiopulmonar.

En la conocida y prestigiosa carrera de los Parques Reales, que comenzó en 2008, los corredores completan la prueba en cuatro de los parques reales, que son: Hyde Park, Kensington Gardens, St. James's Park, The Green Park, The Regent's Park & ​​Primrose Hill, Greenwich Park, Richmond Park, Bushy Park, Brompton Cemetery y Victoria Tower Gardens.

Un corredor de 60 años muere en una carrera en Burgos

Por otra parte, este pasado domingo un corredor de 60 años murió mientras participaba en la prueba deportiva Demandasaurus en Salas de los Infantes, Burgos, en la que había inscritos más de 700 atletas.

Al parecer, el hombre sufrió un desvanecimiento en plena prueba y terminó falleciendo por causas naturales a pesar de que se alertó con rapidez al 112. Hasta el lugar de los hechos se trasladó un helicóptero medicalizado y otros miembros del servicio médico que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Murió pasadas las doce de la mañana.

