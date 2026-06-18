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Así serían los dieciseisavos del Mundial 2026 tras la jornada 1: España, por el cuadro fácil

¿Contra quién jugaría España si acabara hoy la fase de grupos? Así quedaría el cuadro del Mundial 2026 tras la primera jornada.

Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal con la selección

Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal con la selección Getty

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La primera jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026 ya ha terminado y, aunque todavía quedan dos partidos por disputarse para cada selección, los resultados permiten dibujar un primer escenario de los cruces de eliminación directa.

Tras los primeros 24 encuentros del torneo, España ocuparía una de las plazas reservadas para las mejores terceras clasificadas después de su decepcionante empate sin goles ante Cabo Verde. En ese supuesto, la selección de Luis de la Fuente se enfrentaría a Nueva Zelanda en los dieciseisavos de final.

El camino que tendría España

El combinado neozelandés lidera provisionalmente el Grupo G tras empatar 2-2 ante Irán, un resultado que le permitiría acabar como primero gracias a otros criterios de desempate. Si el cuadro se mantuviera como está actualmente, España caería en el lado aparentemente más favorable del torneo.

Así quedaría el lado del cuadro de la selección española:

  • Nueva Zelanda (primera del Grupo G) - España (tercera del Grupo H)
  • Catar (tercera del Grupo B) - Estados Unidos (primera del Grupo D)
  • Austria (segunda del Grupo J) - Uruguay (primera del Grupo H)
  • Ghana (segunda del Grupo L) - República Democrática del Congo (segunda del Grupo K)
  • Marruecos (segunda del Grupo C) - Suecia (primera del Grupo F)
  • Canadá (segunda del Grupo B) - Corea del Sur (segunda del Grupo A)
  • Bélgica (segunda del Grupo G) - Noruega (primera del Grupo I)
  • República Checa - Alemania (primera del Grupo E)

En teoría, los rivales más exigentes para España en esa mitad serían selecciones como Alemania, Bélgica, Marruecos, Uruguay o la anfitriona Estados Unidos.

El otro lado del cuadro, repleto de favoritas

Mientras tanto, la otra mitad del cuadro concentraría buena parte de las grandes potencias del campeonato.

Los emparejamientos provisionales serían:

  • Ecuador (tercera del Grupo E) - Colombia (primera del Grupo K)
  • Países Bajos (tercera del Grupo F) - Suiza (primera del Grupo B)
  • Irán (segunda del Grupo G) - Australia (segunda del Grupo D)
  • Arabia Saudí (segunda del Grupo H) - Argentina (primera del Grupo J)
  • Portugal (tercera del Grupo K) - Inglaterra (primera del Grupo L)
  • Brasil (tercera del Grupo C) - México (primera del Grupo A)
  • Francia (segunda del Grupo I) - Costa de Marfil (segunda del Grupo E)
  • Japón (segunda del Grupo F) - Escocia (primera del Grupo C)

Argentina, Inglaterra, Brasil, Francia y Portugal quedarían concentradas en el mismo lado, lo que convertiría esa parte del cuadro en la más exigente del torneo.

Mucho puede cambiar todavía

Pese a estas primeras simulaciones, conviene recordar que se trata únicamente de una fotografía provisional tras la primera jornada. Todavía quedan dos partidos por disputarse en cada grupo y evidentemente la clasificación va a cambiar por completo en los próximos días.

España, que dejó muchas dudas ante Cabo Verde, tendrá ahora la oportunidad de corregir su situación frente a Arabia Saudí y mejorar una posición que, de momento, le obligaría a avanzar por la vía de las mejores terceras clasificadas.

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