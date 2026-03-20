Así será la segunda equipación de España en el Mundial: blanco roto y estilo vintage

La selección española de fútbol ha dado a conocer este viernes su segunda equipación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio. La segunda camiseta de la actual campeona de Europa será de color blanco roto, inspirada "en la tradición literaria del país y está diseñada para ayudar a los jugadores en condiciones de calor extremo", según señala la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Esta segunda equipación se estrenará el próximo viernes 27 de marzo en el amistoso ante Serbia en el Estadio de La Cerámica. La camiseta, presentada en Los Ángeles por Adidas en un lanzamiento global junto a 25 federaciones, recupera los "códigos clásicos de la estética" de la marca, asociada Copa Mundial de FIFA, con patrones geométricos y líneas estilizadas.

España jugará de blanco roto el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con un diseño que incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos.

"El diseño reinterpreta códigos clásicos de la estética adidas ligada a la Copa Mundial de la FIFA™ —como patrones geométricos y líneas estilizadas— desde una lectura contemporánea pensada para acompañar al equipo sobre el terreno de juego y conectar con la afición dentro y fuera del estadio", informa la RFEF.

Las mangas y el cuello, que muestra en la parte posterior la inscripción 'España', lucen en color dorado y burdeos de una camiseta diseñada para ayudar a los jugadores en condiciones de calor extremo, que recupera 36 años después en un Mundial el icónico logo del trébol de la marca deportiva, evocando la estética de los 90.

Sin Finalissima, pero con partidos ante Serbia y Egipto

Tras confirmarse la cancelación de la Finalisssima ante Argentina por el conflicto en el Golfo Pérsico, la selección española de fútbol ha confirmado que se enfrentará a Serbia y Egipto en la próxima ventana internacional.

El primer partido, ante Serbia, se jugará el viernes 27 de marzo en el Estadio de la Cerámica, mientras que el duelo ante Egipto se disputará el próximo martes 31 de marzo en el RCDE Stadium en Barcelona.

De esta forma, la Selección Española vuelve a Barcelona cuatro años después para medirse en un encuentro amistoso a Egipto, cuarta clasificada de la pasada edición de la Copa África.

Este compromiso del combinado de Luis de la Fuente se añade al ya anunciado enfrentamiento a Serbia en La Cerámica (Vila-real) el próximo 27 de marzo a las 21:00.

El único precedente ante Egipto se remonta al 3 de junio de 2006. Un encuentro amistoso disputado en el estadio Martínez Valero de Elche que se saldó con un 2-0 para España.