¿Por qué se ha cancelado la Finalissima? La UEFA apunta a Argentina: "Ha sido imposible..."

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han explicado este domingo los motivos por los que no se disputará finalmente la Finalissima entre Argentina y España, un partido que terminó cancelado por falta de acuerdo en la fecha.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones señalaron que aceptaron la propuesta de disputar el encuentro en Italia tras una petición reiterada desde Europa.

"La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible", indicaron.

Argentina quería jugar el 31 de marzo

La UEFA confirmó este domingo que el enfrentamiento entre la campeona de Europa y la campeona de la Copa América queda cancelado después de que "no" se haya podido llegar "a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa" en un escenario distinto, en un contexto marcado por la situación geopolítica en Oriente Próximo.

La Finalissima estaba inicialmente programada para el 27 de marzo en Qatar, pero ha sido suspendida oficialmente. Según la UEFA, el desacuerdo surgió porque "Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo".

En Madrid "faltaría al principio de equidad"

Desde el lado sudamericano se defendió la necesidad de un terreno neutral. Tras descartarse Qatar como sede, consideraban que disputar el partido en Madrid "faltaría al principio de equidad deportiva".

En ese contexto, explicaron que recibieron una nueva propuesta pocos días después. "En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo", recoge el comunicado.

Sin embargo, la alternativa no prosperó: "Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima. La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible".

El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento a las federaciones y países implicados en las negociaciones: "Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Qatar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido".

"España no ha puesto condiciones"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por su parte, ha lamentado la cancelación de la Finalissima y defendió que en ningún momento puso condiciones para la celebración del encuentro.

"Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello. España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones", señaló el organismo en un comunicado.

"La Federación lamenta la cancelación de este partido y, ante las circunstancias, quiere agradecer a la UEFA el esfuerzo realizado en todo momento para mantener el encuentro", abundó la RFEF.

"Desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo"

El organismo federativo español insistió además en que siempre ha trabajado de forma coordinada con la UEFA para sacar adelante el partido. "Desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo" y se han ofrecido "todas las posibilidades": "Albergar el partido en nuestro país, dado que existe una capacidad organizativa clave que permitiría en poco espacio de tiempo celebrarlo con éxito; celebrar el partido en sede neutral; y celebrar el partido con otro formato".

"España ha ofrecido, de la mano de UEFA, todas las posibilidades, a pesar de lo cual, y dada la situación, la Finalissima ha sido cancelada. Paralelamente y de manera responsable para los intereses de la selección española, la Federación ha iniciado las gestiones para garantizar los partidos que jugará en la próxima ventana en España", apostilló el comunicado.

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