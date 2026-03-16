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España ya tiene sustituto para Argentina tras la cancelación de la Finalissima

La RFEF confirma un amistoso contra Serbia el viernes 27 en La Cerámica de Villarreal.

Los jugadores de la selecci&oacute;n espa&ntilde;ola tras el duelo ante Turqu&iacute;a

Los jugadores de la selección española tras el duelo ante TurquíaEFE

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado este lunes que la selección española disputará un partido amistoso frente a Serbia el próximo viernes 27 a las 21:00 horas en el estadio de La Cerámica, en Villarreal, como preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro ocupará la fecha en la que estaba prevista la Finalissima frente a Argentina en el estadio de Lusail, en Qatar, que fue cancelada oficialmente por la situación en Oriente Medio y por la imposibilidad de acordar una fecha alternativa.

Tras conocerse la suspensión del duelo con la campeona de la Copa América, el Villarreal ofreció su estadio para acoger el encuentro ante Serbia. Será además el primer partido de la selección española en el recinto tras la remodelación realizada en los últimos años, que ha dejado el estadio con una capacidad para 21.332 espectadores.

Balance en La Cerámica: 3-0

Esta será la cuarta ocasión en la que España juegue en el campo del Villarreal. Hasta ahora, el balance es positivo para la Roja, que permanece invicta tras vencer a San Marino (9-0) y a Chile (3-0) en 1999 y 2008, respectivamente, y empatar con Suiza (1-1) en 2018.

España y Serbia se han enfrentado en tres ocasiones, con un balance favorable al equipo que dirige Luis de la Fuente: dos victorias y un empate. El último duelo tuvo lugar en la Liga de Naciones de 2024, con triunfo español gracias a los goles de Aymeric Laporte, Álvaro Morata y Álex Baena.

Además, será el tercer encuentro de la selección en la Comunidad Valenciana en el último año, después de enfrentarse a Georgia en Elche (3-0) en la fase de clasificación para el Mundial 2026 y a Países Bajos en Valencia (3-3 y victoria 5-4 en penaltis) en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El duelo ante Egipto, pendiente de confirmación

La selección tenía programado también otro amistoso en Qatar ante Egipto el 30 de marzo, tres días después de la Finalissima. Sin embargo, la Federación Egipcia ha confirmado que ha recibido una carta de la RFEF para trasladar ese partido también a territorio español.

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