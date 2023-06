Así han dado la bienvenida Fede Valverde y Mina Bonino a su segundo hijo

Fede Valverde y Mina Bonino ya son padres por segunda vez. El jugador del Real Madrid y su mujer, la periodista deportiva, dieron la bienvenida este pasado domingo 25 de junio a su segundo hijo juntos: el pequeño Bautista.

El centrocampista del Real Madrid publicó hace 10 horas en su perfil de Instagram un vídeo recopilatorio del momento en el que tanto él, como su mujer y su primer hijo, Benicio, dan la bienvenida al nuevo miembro de la familia 'Valverde Bonino'.

"El segundo día más feliz de nuestras vidas"

"El segundo día más feliz de nuestras vidas. Bienvenido Bauti, no te imaginas lo que deseábamos este momento y el encuentro con tu hermano. Que crezcas sano y seas muy feliz. Beni, papá y mamá te aman mucho y siempre van a estar contigo, como desde el primer momento que nos enteramos que venías en camino. Sos nuestro mejor ejemplo. 25 de junio del 2023. Bautista Valverde Bonino", explicó Federico Valverde en su publicación.

En el vídeo se pueden ver los primeros minutos de vida el pequeño Bautista y de lo bien que es acogido por sus 3 familiares. Fede, en primera instancia, acaricia y besa tanto al bebé como a su mujer mientras Mina descansa en la cama y el hermano mayor aparece en la habitación con una sonrisa de oreja a oreja para conocer a su nuevo hermano. El uruguayo elige la canción de 'A Thousand Years', de Christina Perri, para acompañar las imágenes.

Mina sufrió problemas durante el embarazo

Tal vez no se acuerden pero la periodista sufrió problemas médicos durante este embarazo según reconoció hace meses en sus redes sociales. "¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación. El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar", explicó Bonino tras la polémica entre Valverde y Baena tras un partido de Liga.

Fue a principios de abril cuando el uruguayo se acercó a Baena cuando este se dirigía al autobús de su equipo y le agredió en la cara mientras el jugador del Villarreal miraba el móvil. La policía lo presenció todo y tomó declaración al mediocentro del Real Madrid. Según cuenta el entorno del madridista, Baena le habría dicho a Fede en el anterior duelo entre ambos, octavos de Copa del Rey: "Llora ahora que tu hijo no va a nacer", haciendo referencia a las complicaciones que sufrió la pareja de Valverde. Antiviolencia trasladó a Competición la agresión de Fede Valverde a Alex Baena