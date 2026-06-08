Montero renuncia a su escaño en el Congreso para liderar la "oposición seria y exigente" del PSOE en Andalucía

María Jesús Montero ha anunciado este lunes que el pasado viernes presentó su renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados, un escaño que logró en las elecciones generales de 2023, para recoger su acta como diputada del Parlamento de Andalucía.

La secretaria general del PSOE-A lo ha anunciado a los medios antes de acusar al PP de "intentar convertir la política en un lodazal" y de avanzar una "oposición seria y exigente" a Juanma Moreno, candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía.

La secretaria general del PSOE andaluz ha pedido a los populares que "rectifique" por haber dicho en diferentes ocasiones que ella no iba a recoger su acta de diputada, pese a que ella misma se había manifestado en ese sentido: "Ya les gustaría que yo no estuviera en el Parlamento andaluz", ha añadido.

Preguntada por si ha habido conversaciones con el PP de cara a la composición de la Mesa de la Cámara que se constituye el próximo jueves, ha dicho que no se ha producido "ningún contacto ni ninguna iniciativa" por parte de los populares. "Es algo inédito que no haya ni una sola llamada". Y ha recordado que "siempre el partido ganador de las elecciones se ha puesto en contacto con el resto de los grupos para llegar a un acuerdo".

Montero cree que a Moreno "le da pereza ponerse en movimiento" y ha criticado que el PP no sea un partido "acostumbrado al diálogo sino al rodillo de la mayoría absoluta". "El PP no tiene prisa, pero Andalucía sí". Además ha pronunciado un "rotundo no" a la posibilidad de abstenerse para que Moreno pudiera ser investido sin necesidad de Vox. Descarta dar su apoyo "a quienes están privatizando la sanidad pública y hacen que el bolsillo del ciudadano cuente para la educación".